Keď legenda prekoná legendu. Crosby strelil 700 gólov v súčte základnej časti a play-off - VIDEO

Sidney Crosby nepoľavuje v skvelých výkonoch a naďalej atakuje historické méty. Kanadský kapitán Pittsburghu vo víťaznom zápase proti Vancouveru (5:1) strelil gól s poradovým číslom 700 v súčte základnej časti a play-off NHL.
Na konte má dokopy 1896 bodov v 1539 zápasoch (700+1196), čím o jeden gól prekonal legendárneho Maria Lemieuxa a stanovil klubový rekord.
Slafkovský dostal puk ako na podnose, strelil gól do prázdnej bránky a bol prvou hviezdou zápasu - VIDEO
Zároveň sa posunul na siedmu priečku v historickom poradí NHL. Na čele je Wayne Gretzky, tretia priečka patrí Jaromírovi Jágrovi. Ten však hral okrem Pittsburghu aj v ďalších ôsmich kluboch NHL.
O 500 zápasov viac
Crosbyho draftoval Pittsburgh v roku 2005 z prvého miesta a v klube svojho srdca práve začal 21. sezónu. V siedmich zápasoch nazbieral osem bodov za štyri góly a štyri asistencie.
„Potreboval som približne o 500 zápasov viac ako Lemieux. Takže som v Pittsburghu o čosi dlhšie ako bol on a mal som to šťastie, že som hral s niekoľkými naozaj veľkými hráčmi. Asi tak sa na to pozerám,“ vravel Sidney Crosby, cituje ho web NHL.
Tridsaťosemročný veterán v drese Penguins utvoril rekord v čase 36:18 min, keď zachytil voľný puk v pravom kruhu a strelou zápästím do hornej časti bránky poslal Pittsburgh do vedenia 3:1. Crosby má šesť bodov (3+3) v štvorzápasovej bodovej sérii.
Poklona Lemieuxovi
Vlani len priemerný Pittsburgh, ktorý nepostúpil do play-off, má teraz päť víťazstiev zo siedmich zápasov a je jeden zo šiestich 10-bodových tímov vo Východnej konferencii.
Pôsobivá otočka Montrealu v hlavnej úlohe s Caufieldom. V predĺžení rozhodol druhýkrát za sebou - VIDEO
„Neviem, či dokážem slovami vyjadriť, koľko toho v kariére urobil a čo znamenal pre mňa Mario Lemieux a jeho rodina, ale naozaj si to veľmi vážim. Bez tohto spojenia by to bolo iné. Keď to bolo treba, poradil, odpovedal na moje otázky, bol poruke. Všetky očakávania spojené s kariérou, keď ste ešte mladý hráč, mi pomáhal naplniť,“ poklonil sa Crosby Lemieuxovi.
TOP 10 príbehov novej sezóny NHL. Slafkovský musí zažiariť, Nemec sa ukázať a ďalší chcú získať Stanley Cup - VIDEO, FOTO
Veľké číslo aj pre Letanga
Okrem Crosby zažil veľký zápas proti Vancouveru aj obranca Kris Letang. Ďalší 38-ročný harcovník v drese s tučniakom zaznamenal dve asistencie a celkovo sa dostal na 600 asistencií v základnej časti NHL. Túto métu pokorilo dovedna 20 obrancov v celej histórii profiligy. Pre porovnanie Zdeno Chára ich má 471.