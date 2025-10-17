Pôsobivá otočka Montrealu v hlavnej úlohe s Caufieldom. V predĺžení rozhodol druhýkrát za sebou - VIDEO

Hokejisti Montrealu vyhrali štvrtýkrát za sebou a sú na čele Východnej konferencie NHL.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ NHL: Montreal - Nashville
Útočník Montrealu Cole Caufield oslavuje víťazný gól s brankárom Jakubom Dobešom. Montreal zdolal Nashville 3:2 po predĺžení. Foto: SITA/AP
Nádherné hokejové divadlo pripravili hokejisti Montrealu Canadiens svojim fanúšikom v závere štvrtkového zápasu NHL proti Nashvillu Predators.

Vypredaná Bell Centre vybuchla nadšením hneď dvakrát. Prvýkrát pri vyrovnaní na 2:2 a druhýkrát pri víťaznom góle v predĺžení. O oba sa postaral Cole Caufield.

Ešte pol minúty pred koncom tretej tretiny hostia z Nashvillu viedli 2:1 a chystali sa na dvojbodový zápis. Najmä ak pri power-play domácich Jonathan Marchessault napriahol a chcel pečatiť výhru hostí gólom do prázdnej bránky.

Obetavý zákrok

Lenže obranca Lane Hutson obetavým zákrokom zabránil gólu a prakticky ihneď prihrávkou vysunul Caufielda. A ten 20 sekúnd pred koncom strelou k bližšej žŕdke vyrovnal na 2:2.

„Sme bojovníci a nikdy sa nevzdávame. Hutson svojím blokom strely súpera ukázal, že bojujeme až do konca,“ vravel Caufield podľa webu NHL.

Nasledovalo 5-minútové predĺženie a na jeho konci sa už všetko schyľovalo k nájazdom. Lenže pár sekúnd pred koncom kapitán domácich Nick Suzuki vybojoval puk pri mantineli, posunul ho pred bránku Caufieldovi a ten strelou bez prípravy rozhodol o víťazstve Montrealu 3:2.

Piaty zápas = piaty gól

Bol to piaty gól v podaní 24-ročného Američana v piatom zápase sezóny, z toho druhý víťazný v predĺžení v neprerušenej sérii. Aj v predchádzajúcom domácom zápase proti Seattlu Montreal zvíťazil až v extračase gólom Caufielda.

Zároveň to bol desiaty gól Caufielda v predĺžení v kariére. Viac ich má v histórii Canadiens na konte len dvojica Howie Morenz – Max Pacioretty.

Odolní a hladní

„Sme odolní a hladní po víťazstvách. Je pravda, že sa dá zvíťaziť aj iným spôsobom, ako sme to urobili. Máme však radi všetky herné situácie,“ skonštatoval Hutson.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral 19:39 min bez bodu a len jedenkrát ohrozil brankára súpera Juuseho Sarosa. Pripísal si aj jeden bodyček a plusový bod. Montreal má z piatich zápasov novej sezóny 8 bodov a je na čele Východnej konferencii NHL spolu s Carolinou.

