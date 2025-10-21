Slafkovský dostal puk ako na podnose, strelil gól do prázdnej bránky a bol prvou hviezdou zápasu - VIDEO

Tretí gól Juraja Slafkovského prispel k piatemu víťazstvu Montrealu v novej sezóne NHL. Slovenský útočník strelil v 43. min rozdielový gól na 2:1 v zápase, v ktorom jeho Montreal zdolal Buffalo 4:2.
Slafkovského gól
Draftová jednotka spred troch rokov vyťažila z výbornej roboty obrancu Noaha Dobsona, ktorý si vytiahol z bránky Alexa Lyona a naservíroval slovenskému krídelníkovi puk ako na podnose. Slafkovský už nemal problém zakončiť do odkrytej bránky. „Bolo to prekrásne, čo urobil môj spoluhráč. Ja som tam len stál a zakončil,“ vravel Slafkovský podľa webu NHL.
Pôsobivá otočka Montrealu v hlavnej úlohe s Caufieldom. V predĺžení rozhodol druhýkrát za sebou - VIDEO
Prvá hviezda
Dvadsaťjedenročný Slovák sa počas vyše 17 minút na ľade prezentoval okrem gólu aj tromi strelami na bránku, tromi bodyčekmi, jedným blokom a plusovým bodom. Stal sa prvou hviezdou zápasu.
Okrem toho bol dvakrát na trestnej lavici za hrubosť. Bolo to však obojstranné vylúčenie. V prvej tretine mal potýčku so Zachom Metsom a v tretej s Tagom Thompsonom. Znamená to, že vo štvrtom roku svojho účinkovania v NHL už si rodený Košičan nechce nechať brnkať po nose.
Suzukiho séria
K piatemu víťazstvu z posledných šiestich zápasov prispel dvoma asistenciami aj kapitán Canadiens. Nick Suzuki predĺžil sériu s bodmi na šesť zápasov, počas nej strelil 1 gól a pridal 9 asistencií. Tridsiatimi zákrokmi sa prezentoval český brankár Montrealu Jakub Dobeš.
„V prvých 25 minútach sme hrali naozaj veľmi dobre. Potom sme na chvíľu stratili takzvané momentum a dovolili súperovi streliť gól. Stratili sme hernú dynamiku a to, čo nás zdobilo v prvej tretine. Ak sme neboli v početnej výhode, tak sme v strednom pásme prišli o dominantnosť. Musíme na tom popracovať,“ skonštatoval Martin St. Louis, tréner Montrealu.
Montreal vpredu
Montreal má zo siedmich zápasov novej sezóny na konte päť víťazstiev a patrí k trom 10-bodovým tímom vo Východnej konferencii NHL. Ďalšími dvoma sú Carolina a Detroit.
Na Západe je na čele Vegas s piatimi víťazstvami a ďalšími dvoma bodmi za prehry po predĺžení, resp. nájazdoch. V pondelok hráči Vegas využili výhodu domáceho prostredia a zdolali Carolinu 4:1: