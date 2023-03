Keby bol Matovič autorom Demokratov, mali by iný názov, logo a niektorí ľudia by rozhodne neboli členmi (video)

Som demokrat, ale nie som autorom Demokratov, povedal vo štvrtok na tlačovej besede líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Dodal, že ak by bol, mali by iný názov, iné logo, a tiež by ich členmi boli iní ľudia.

Uviedol, že rozhodne by tam neboli poverení ministri Rastislav Káčer a Karel Hirman, či poslanec parlamentu Miroslav Kollár. Matovič však pripustil, že prišiel s ideou, aby sa poverený premiér Eduard Heger vydal vlastnou cestou.

Agentúra SITA bude správu aktualizovať.