Mackova ODS dala Hegerovi košom, usilujú sa o vlastnú koalíciu demokratických strán

Strana Občianski demokrati Slovenska (ODS) nevstúpi do nového politického subjektu Eduarda Hegera s názvom Demokrati. Ako pre agentúru SITA povedal predseda ODS generál Pavel Macko, neumožňujú to ich stanovy a členská základňa vybrala inú stratégiu.

Usilujú sa o spojenie demokratických síl na Slovensku, ktoré by malo vyústiť do Veľkonočnej dohody demokratických strán Pre lepšie Slovensko.

„Vstup do strany Demokrati by pre nás znamenal, že by sme museli zrušiť stranu ODS a ísť do nového, neistého projektu. My sme to, o čo sa snažia teraz Demokrati, začali už pred dva a pol rokom a chceme pokračovať v rokovaniach s ďalšími partnermi,“ povedal Macko.

Demokratických partnerov zostalo dosť

Podľa Macka zostalo aj po vzniku Demokratov dosť demokratických partnerov, ktorí by vedeli spojiť sily. Voličov chcú osloviť najmä silným programom. Ponúknuť chcú alternatívu k deštrukčnej opozícii, k populizmu a priniesť do politiky aj nové tváre.

Je podľa Macka možné, že nakoniec budú na Slovensku pred voľbami dve koalície demokratických strán – Demokrati, a ich projekt.