KDH je ochotné podporiť zmeny v ústave, no trvá na dohodnutom znení. Podľa Karasa odmieta akékoľvek prílepky

Opozičné KDH je pripravené podporiť zmeny v ústave v kultúrno-etických otázkach. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal podpredseda hnutia Viliam Karas. Podmienkou podľa neho je, aby sa do textu nedostali na poslednú chvíľu nejaké „prílepky“. „Trváme na tom znení, ktoré sme vyrokovali,“ zdôraznil Karas.

Kresťanskí demokrati zároveň podľa Karasa nesúhlasia s návrhom koaličnej strany Hlas-SD na zmenu jedného volebného obvodu. „Nie je dostatočne táto zmena pripravená, mohlo by to vyvolať dodatočné zásahy do volebného zákona,“ upozornil Karas s tým, že momentálne je takáto zmena pre KDH neprijateľná. „Z opozície nikto nepodporuje zrušenie jedného volebného obvodu,“ dodal Karas.