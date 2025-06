Zmena ústavy je súčasťou Ficovej účelovej hry, podľa Dostála chce skomplikovať situáciu pre KDH – VIDEO

Novela ústavy, ktorá chce zakotviť dve pohlavia a ďalšie zmeny, je súčasťou účelovej hry Roberta Fica (Smer-SD). Myslí si to poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, premiér Fico vyhlásil, že chce vykostiť KDH a v rámci toho teraz prichádza s návrhom, ktorý smeruje primárne na kresťanských demokratov. Chce im tým skomplikovať situáciu, pretože či zahlasujú tak, alebo onak, nejakým spôsobom nevyhovejú časti svojich voličov a vnesú rozpor do radov opozície.

Hľadanie ústavnej väčšiny

„Nemyslím si, že by toto boli veci, ktoré Fica reálne zaujímajú. Uvažuje účelovo a toto je súčasť jeho účelovej hry,“ skonštatoval Dostál, ktorý nepredpokladá, že sa v pléne Národnej rady nájde 90 hlasov na schválenie zmeny ústavy.

„Ja ani nikto z mojich kolegov z poslaneckého klubu SaS nebudeme za novelu hlasovať, bez ohľadu na to, čo k nej pribudne, alebo čo z nej ubudne. Ja tam nevidím ani jeden jediný bod, ktorý by bolo nevyhnutné zakomponovať do ústavy,“ zhodnotil. Podľa neho je možné aj to, že ak by Smer chcel vyhovieť návrhom Kresťanskej únie, tak tým odradí niektorých koaličných poslancov, pre ktorých to už môže byť príliš.

Postoj Hlasu

„Asi to nebudú mať jednoduché, ale ja im v hľadaní tej 90-ky určite nebudem držať palce,“ podčiarkol Dostál. Predpokladá, že s návrhom Kresťanskej únie na ochranu plodu od počatia by mohol mať problém Hlas-SD.

„Bol by som prekvapený, keby za takúto formuláciu zahlasovali – aj na základe tých skúseností, ako napríklad v minulosti hlasovali o zákonoch, ktoré sa týkali interrupcií a ochrany života. Čiže skôr si myslím, že toto Kresťanskej únii neprejde,“ dodal. Ak by sa novela ústavy schválila v navrhovanej podobe, je to podľa Dostála signál, že Slovensko nebude vždy rešpektovať právo Európskej únie a svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce zo zmlúv.

Reakcia EÚ

„Ak sa Smer-SD rozhodne presadiť vystúpenie z EÚ, tak nebude musieť Slovensko rešpektovať záväzky vyplývajúce z práva EÚ. Ale kým sme členmi Únie, tak máme rešpektovať pravidlá, ktoré sú obsahom jej práva. Táto novela ústavy to spochybňuje, pričom nie je úplne jasné, ako sa tie ustanovenia budú reálne uplatňovať,“ zdôraznil poslanec.

Európska únia by podľa neho na novelu reagovala podľa toho, akým spôsobom by sa uplatňovala v praxi. Ak by sa na základe nej nerešpektovalo u nás právo Európskej únie, nepochybne by na seba reakcia nenechala čakať, myslí si Dostál.