KDH chce v ústave zakotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach, koordináciu s Ficom popiera – VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predloží na marcovú schôdzu Národnej rady SR návrh ústavného zákona, ktorý jasne zadefinuje zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Na tlačovej besede o tom informoval podpredseda KDH Viliam Karas.

Doplnil, že navrhnú jednoznačné ukotvenie toho, že o týchto veciach sa bude „rozhodovať doma„. Otázky rodiny, tranzície či výchovy a vzdelávania detí sú podľa Karasa veľmi intímne a vážne, a potrebujú ústavné ukotvenie. O návrhu chcú diskutovať so všetkými parlamentnými stranami.

„Veríme, že získame podporu aj u iných parlamentných strán, u všetkých poslancov, ktorí sú presvedčení, že je potrebné posilniť hlas členských štátov v tých veciach, ktoré sa intímne a výsostne týkajú kultúrno-etických otázok,“ uviedol.

Robia tak po vzore aj iných štátov EÚ

Karas tiež poprel, že by sa nejakým spôsobom koordinovali v tomto smere s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý po utorkovom stretnutí so svojím maďarským náprotivkom Viktorom Orbánom uviedol, že chcú do ústavy vložiť ustanovenia, ktoré budú garantovať na Slovensku len dve pohlavia – muža a ženu, a tiež ustanovenia, ktoré budú riešiť adopciu detí. Podpredseda KDH zdôraznil, že kresťanskí demokrati sa týmto témam dlhodobo a konzistentne venujú.

Karas dodal, že tak robia po vzore aj iných štátov Európskej únie, ktoré si zadefinovali takzvané materiálne jadro ústavy, teda určili, o ktorých veciach budú rozhodovať výlučne sami. Karas zdôraznil zvrchovanosť Slovenska, pripomenul, že Slovensko sa už pred vstupom do EÚ zasadzovalo za zvrchovanosť v oblasti kultúrno-etických otázok. Tieto témy, ako ochrana života či definícia rodiny a manželstva, sa podľa neho dotýkajú všetkých občanov.

Mnohé tieto otázky sa neriešia doma

„V posledných rokoch sme svedkami toho, že mnohé tieto otázky sa neriešia tu doma, ale riešia sa inde, rôznym spôsobom, a často prekvapivo prichádzajú výsledky a záväzky neraz aj podprahovo, aby sme menili naše nastavenie a zmýšľanie bez toho, aby sme o tom demokraticky rozhodovali doma,“ vraví Karas.

Zdôraznil, že ide o integračnú ambíciu. Kresťanskí demokrati sú presvedčení, že takýmto vymedzením sa zaistí budúcnosť Únie i to, že rôzne extrémistické skupiny nebudú môcť profitovať na rozličných „excesoch alebo aktivizme Európskej komisie, európskych orgánov alebo súdnych autorít„. Tie podľa Karasovho názoru neraz dotvárajú právo nad rámec toho, čo bolo pôvodným zámerom signatárskych štátov. Akcentoval ale, že Slovensko patrí do EÚ a NATO.

Osem priorít

Predseda KDH Milan Majerský pripomenul, že osem priorít, ktoré by podľa nich mali byť ukotvené v ústave, zverejnili minulý rok v lete. Sú za posilnenie jadra Ústavy SR práve týmito princípmi tak, aby ich nemohla prelomiť žiadna európska smernica či zahraničný záväzok.

„Týmto chceme zabezpečiť, aby najdôležitejšie otázky, boli chránené v rámci našej legislatívy, v rámci našej ústavy,“ prízvukoval Majerský. Doplnil, že plánujú i naďalej chrániť ľudskú dôstojnosť, život, a tiež slobody, ako sú sloboda slova, vierovyznania či svedomia.

Majerský tiež zdôraznil, že KDH sa tejto problematike dlhodobo venuje. V kontexte Ficových utorkových výrokov poprel koordináciu s politickou stranou. „Žiadne politické obchodovanie ani kupčenie,“ prízvukoval.