Fico sa s maďarským premiérom Orbánom zhodol v téme tranzitu plynu, skritizoval aj opozíciu – VIDEO, FOTO

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v utorok v Bratislave stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Na stretnutí hovorili najmä o bilaterálnej ekonomickej spolupráci, zahranično-politických otázkach a situácii v súvislosti so zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

S Orbánom sa Fico zhodol na tom, že rozhodnutie zastaviť tento tranzit poškodí záujmy členských štátov Európskej únie. Slovensko bude spolu Maďarskom pracovať na tom, aby Európska komisia počúvala ich filozofiu.

Opak toho, čo hovorí slovenská opozícia

Fico sa nevyhol ani kritike slovenskej opozície, ktorá v utorok rokuje parlamente o vyslovení nedôvery jeho vláde. Zopakoval svoje tvrdenie, že sa pripravuje na majdan. Podľa neho chce opozícia okupovať vládne budovy a vyvolať predčasné voľby. Rozhovor, ktorý viedol s Orbánom, je podľa neho presným opakom toho, čo hovorí slovenská opozícia, ktorá sa domnieva, že svet sa nezmenil.

„Svet je plný zmien a je našou povinnosťou byť na tieto zmeny pripravený. Životný priestor Slovenska je v Európskej únii a v NATO, ale to neznamená, že na tento priestor budeme pozerať len pasívne a nebudeme prichádzať s vlastnými postojmi,“ vyhlásil Fico. Zopakoval, že Slovensko bude robiť naďalej suverénnu zahraničnú politiku.

Chce sa stretnúť aj so Zelenským

S maďarským premiérom hovoril tiež o Európskej únii, ale aj o prvých krokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sú podľa Fica mimoriadne aktívne.

„Budú nás aj inšpirovať, pretože musím povedať, že v niektorých témach, napríklad hodnotových, sa plne stotožňujem s názormi amerického prezidenta,“ podotkol Fico. Prehlásil, že do Ústavy SR chcú vložiť aj ustanovenia, ktoré budú garantovať na Slovensku len dve pohlavia – muža a ženy, ako aj ustanovenia, ktoré budú riešiť adopciu detí. Pribudnúť majú tiež ustanovenia, „ktoré budú hovoriť o kvalite štátneho vzdelávacieho programu, ktorý musí byť založený na zásadách a hodnotách upravených v Ústave SR,“ povedal predseda vlády.

Dodal, že má naďalej záujem stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Iniciovali sme toto stretnutie v súvislosti s Davosom, ale jednoducho nie je možné, aby vám niekto poslal dopredu záznam zo stretnutia, ktoré sa neuskutočnilo a niekto vás žiada ten záznam podpísať,“ hovorí Fico.

Mierové rokovania medzi Ruskom Ukrajinou musia byť podľa neho postavené na tom, že potenciálne budúce členstvo Ukrajiny v NATO musí byť dané bokom. Podľa neho by to bolo riziko spojené s treťou svetovou vojnou. „Vojna na Ukrajine nie je naša vojna. My sme mierová krajina, chceme mierové riešenia a mierové spolužitie,“ povedal.

Druhý najvýznamnejší obchodný partner

Viktor Orbán vyzdvihol aktuálnu vysokú kvalitu maďarsko-slovenských vzťahov. V oblasti obchodu sa Slovensko stalo druhým najvýznamnejším obchodným partnerom Maďarska po Nemecku.

„S prekvapením som sa dozvedel, že na Slovensku prebieha taká ostrá debata v súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska,“ povedal. Podľa neho nemôžu byť žiadne pochybnosti o tom, že miesto Slovenska a rovnako aj Maďarska je v Európskej únii a v NATO. Kým Maďarsko bolo brané ako štát v izolácii, teraz je podľa Orbána v mainstreame, pretože Donald Trump definoval rovnaké ciele. „Vrátili sme sa na hlavnú ulicu dejín,“ tvrdí Orbán.

V Bruseli a v Kyjeve podľa neho nevidia, že svet sa zmenil. To, že Ukrajinci odmietli riešiť situáciu s tranzitom ruského plynu, je pre Orbána neprijateľné. „Z Kyjeva prichádzajú nepriateľské a agresívne vyjadrenia. Kyjev už nesedí tak pevne v sedle, aby si to mohol dovoliť. Nakoniec nás ešte nahnevajú a urobíme protikroky,“ povedal a dodal, že plne podporuje postoj Fica a tiež žiada, aby bol tranzit plynu obnovený.

Fico pozval Orbána na oficiálnu návštevu Slovenska 19. marca pri príležitosti 30. výročia podpisu základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom ohľadom dobrého susedstva a dobrých vzťahov.