Projekt NITC prejde nekompromisnou kontrolou, Drucker trvá na transparentnosti a faktoch

Minister školstva Tomáš Drucker, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku zaručil, že všetky procesy týkajúce sa inovačných výziev a projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC) prejdú dôslednou a nekompromisnou kontrolou.
Deklaroval to vo svojom stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ÚPVV SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Drucker sa v pondelok zúčastnil rokovania Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, kde jasne a otvorene prezentoval postoj úradu k týmto záležitostiam.
„Slayáda“ za 17 miliónov eur: Drucker nariadil kontrolu prípadu NITC, posvieti si na nákup outletu vo Voderadoch – VIDEO
„Rozhodnutia budem prijímať výlučne na základe faktov, výsledkov preverovania a v súlade so zákonom, nie pod politickým tlakom ani na základe dojmov. Verejnosti aj médiám poskytnem úplné, presné a zrozumiteľné informácie. Budem tak robiť otvorene a transparentne, bez skratiek či zamlčaní,“ prízvukoval. Dodal, že ochrana verejných financií a záujmov Slovenskej republiky je a zostáva jeho jednoznačnou prioritou.
NITC vzniká v priestoroch bývalého obchodného centra vo Voderadoch. Opozícia hovorí o netransparentnom nákupe, outletu Voderady, ktorý bol odkúpený štátom za 17 miliónov eur. Areál zbankrotovaného prvého slovenského outletového centra v okrese Trnava získalo NITC, ktoré má vykonávať aktivity, ktoré budú podporovať zvyšovanie výkonnosti a digitálnej konkurencieschopnosti SR. Podľa odvolaného podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca by sa malo centrum otvoriť na jar budúceho roku. Areál sa pritom opakovane nedarilo predať ani za nižšie sumy.