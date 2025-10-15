Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku

Podľa predsedu senátu mala na rozhodnutie vplyv aj novelizácia Trestného zákona.
Ľudovít Makó
Bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu FS SR Ľudovít Makó. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Najvyšší súd SR v stredu právoplatne uzavrel kauzu podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Odvolací senát zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z júna 2023 a sám rozhodol tak, že podnikateľovi Jozefovi Kertészovi uložil trest v dĺžke tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu troch rokov.

Zároveň dostal podnikateľ peňažný trest vo výške 25-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výmere jedného roka väzenia.

K žalovanému konaniu ho dotlačila „štátna mafia“

Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Podľa predsedu senátu Patrika Príbelského mala na rozhodnutie vplyv aj novelizácia Trestného zákona. Súd taktiež z rozsudku vypustil jeden zo skutkov, ktorý sa nepodarilo potvrdiť.

Určite sme brali na zreteľ aj to, ako to tu vtedy fungovalo,“ povedal Príbelský s poukazom na to, že obžalovaný pri svojej obhajobe argumentoval, že k žalovanému konaniu ho dotlačila „štátna mafia“ prostredníctvom hrozieb a vydierania. Súd sa podľa predsedu senátu stotožnil s tým, že Kertásza si vyhliadol dnes už zosnulý Fratišek Böhm za účelom získania finančných prostriedkov.

Rozsudok z júna 2023

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal ešte v júni 2023 podnikateľa Jozefa Kertésza za vinného z pokračujúceho zločinu podplácania spáchaného v spolupáchateľstve a uložil mu trest šesť rokov väzenia.

Skutok sa podľa prokuratúry týkal podozrenia z poskytovania peňažných úplatkov v celkovej hodnote 490-tisíc eur v rokoch 2016 až 2019 vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi prostredníctvom už zosnulého Františka Böhma.

Získanie neoprávnených výhod

Účelom bolo získanie neoprávnených výhod, okrem iného v súvislosti s prevádzkovaním cigaretovej fabriky, daňového skladu či v súvislosti s riešením výšky tzv. daňovej zábezpeky.

Súd obžalovanému v rámci neprávoplatného rozsudku uložil tiež peňažný trest 50-tisíc eur so stanoveným náhradným trestom odňatia slobody vo výmere dva roky, ako aj trest zákazu činnosti vo funkcii štatutára obchodných spoločností na dobu piatich rokov. V separátnom konaní bol v tejto veci za podplácanie v spolupáchateľstve v rámci dohody o vine a treste odsúdený aj Gabriel Bihercz.

Jozef Kertész figuroval aj v kauze mediáne známej ako „Slovenský Texas„, ktorá sa týkala podvodov pri obchodovaní s pohonnými hmotami.

