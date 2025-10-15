Kauza podplácania Makóa je uzavretá, podnikateľ Kertész dostal nakoniec podmienku

Najvyšší súd SR v stredu právoplatne uzavrel kauzu podplácania bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Odvolací senát zrušil pôvodný rozsudok Špecializovaného trestného súdu z júna 2023 a sám rozhodol tak, že podnikateľovi Jozefovi Kertészovi uložil trest v dĺžke tri roky väzenia podmienečne odložený na dobu troch rokov.
Zároveň dostal podnikateľ peňažný trest vo výške 25-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výmere jedného roka väzenia.
K žalovanému konaniu ho dotlačila „štátna mafia“
Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Podľa predsedu senátu Patrika Príbelského mala na rozhodnutie vplyv aj novelizácia Trestného zákona. Súd taktiež z rozsudku vypustil jeden zo skutkov, ktorý sa nepodarilo potvrdiť.
„Určite sme brali na zreteľ aj to, ako to tu vtedy fungovalo,“ povedal Príbelský s poukazom na to, že obžalovaný pri svojej obhajobe argumentoval, že k žalovanému konaniu ho dotlačila „štátna mafia“ prostredníctvom hrozieb a vydierania. Súd sa podľa predsedu senátu stotožnil s tým, že Kertásza si vyhliadol dnes už zosnulý Fratišek Böhm za účelom získania finančných prostriedkov.
Rozsudok z júna 2023
Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal ešte v júni 2023 podnikateľa Jozefa Kertésza za vinného z pokračujúceho zločinu podplácania spáchaného v spolupáchateľstve a uložil mu trest šesť rokov väzenia.
Skutok sa podľa prokuratúry týkal podozrenia z poskytovania peňažných úplatkov v celkovej hodnote 490-tisíc eur v rokoch 2016 až 2019 vtedajšiemu riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi prostredníctvom už zosnulého Františka Böhma.
Získanie neoprávnených výhod
Účelom bolo získanie neoprávnených výhod, okrem iného v súvislosti s prevádzkovaním cigaretovej fabriky, daňového skladu či v súvislosti s riešením výšky tzv. daňovej zábezpeky.
Súd obžalovanému v rámci neprávoplatného rozsudku uložil tiež peňažný trest 50-tisíc eur so stanoveným náhradným trestom odňatia slobody vo výmere dva roky, ako aj trest zákazu činnosti vo funkcii štatutára obchodných spoločností na dobu piatich rokov. V separátnom konaní bol v tejto veci za podplácanie v spolupáchateľstve v rámci dohody o vine a treste odsúdený aj Gabriel Bihercz.
Jozef Kertész figuroval aj v kauze mediáne známej ako „Slovenský Texas„, ktorá sa týkala podvodov pri obchodovaní s pohonnými hmotami.