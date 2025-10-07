Podnikateľ Štefan Žiga musí zaplatiť 100 tisíc eur, Najvyšší súd potvrdil rozsudok

Podnikateľ Štefan Žiga musí zaplatiť 100-tisíc eur, Najvyšší súd (NS) SR totiž po roku potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, najvyšší súd na verejnom zasadnutí zamietol odvolania prokurátora, ako aj obžalovaného proti rozhodnutiu ŠTS zo 7. októbra 2024 ako nedôvodné.
„Senát dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je zákonné a správne,“ dodala Važanová. Špecializovaný trestný súd v Pezinku podnikateľa v októbri 2024 uznal za vinného z trestného činu podplácania, pričom mu uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur.
Ak by ho obžalovaný nezaplatil, sudca Milan Cisárik určil náhradný trest v dĺžke jeden rok väzenia. Štefan Žiga sa však voči verdiktu odvolal. Podľa obžaloby Žiga podplácal bývalého šéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA)Bernarda Slobodníka, pričom mu odovzdal 85-tisíc eur.
Štefan Žiga bol pôvodne obvinený, že odovzdal úplatky vo výške 175-tisíc eur. Tie mali v období rokov 2016 až 2020 smerovať bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.
Vo veci podplácania Makóa však nakoniec Generálna prokuratúra SR prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila Žigovi obvinenie. Peniaze pre Slobodníka sa mali týkať vyšetrovania kauzy známej ako Valčeky, v ktorej išlo o nadmerné odpočty DPH. Samotný Slobodník má v tejto veci podmienečne zastavené trestné stíhanie za prijatie úplatku.