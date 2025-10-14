Expolicajt Zetocha na súde opísal systém policajných lustrácií, spáchanie trestného činu odmieta

Na Mestskom súde Bratislava I v utorok pokračuje hlavné pojednávanie s bývalým funkcionárom odboru podpory riadenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA)Mariánom Zetochom, ktorý je obžalovaný zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa.
Podľa prokuratúry sa expolicajt podieľal na nezákonnom lustrovaní osôb, medzi ktorými boli napríklad Richard Sulík, Igor Matovič, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka alebo Alojz Hlina. Obžalovaný ešte začiatkom augusta pred súdom odmietol vinu. V rámci svojej utorkovej výpovede opätovne odmietol, že by spáchal žalovaný trestný čin, alebo aj akýkoľvek iný trestný čin.
Nemal prístup do evidencie
K trestnej činnosti podľa obžaloby dochádzalo v roku 2015, pričom vytváranie vzťahových diagramov celkovo približne 40 osôb nesúviselo s plnením úloh policajta. Zetocha však v utorok na súde povedal, že lustrácie boli náplňou práce odboru podpory riadenia, kde pôsobil, konkrétne analytického oddelenia.
„Akýkoľvek príslušník NAKA mohol požiadať o vykonanie takejto lustrácie,“ povedal s tým, že analytické oddelenie muselo takúto lustráciu vykonať, pričom dôvody žiadosti sa nikdy nepreverovali. Žiadosť mohla byť podľa obžalovaného podaná písomne, e-mailom, telefonicky alebo osobne. Pokiaľ Zetochu podľa jeho slov niekto o vykonanie lustrácie požiadal, on požiadavku pridelil príslušníkovi z analytického oddelenia.
„Ja ako osoba som nemal prístup do evidencie, teda som nemohol žiadnu lustráciu vykonať,“ zdôraznil. Zároveň poprel, že by niekedy výsledky lustrácie odovzdal neoprávnenej osobe.
Nedôvodne podaná obžaloba
Podľa obhajcu obžalovaného Mareka Paru obhajoba považuje obžalobu za nedôvodne podanú. „Dokazovanie koliduje s kauzou Očistec,“ povedal v auguste Para. Dotyčný policajt totiž figuruje aj v kauze týkajúcej sa pôsobenia údajnej zločineckej skupiny v polícii.
Ako svedkovia v prípade figurujú ďalší mediálne známi policajti, napríklad Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik alebo Ivan Bobocký.