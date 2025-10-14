Súd „travičke zo Šiah“ výrazne zmiernil trest, dôchodkyňa si namiesto 25 rokov odsedí menej

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý zároveň zamietol odvolanie prokurátora, je právoplatné.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Foto: ilustračné, SITA/Marko Erd
DôchodkyňaTerézia Gyönyörová, pôvodne odsúdená na 25 rokov väzenia, si nakoniec odsedí trest v dĺžke dva a pol roka. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu SRAlexandra Važanová, ten na utorkovom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 a sám rozhodol tak, že obžalovanú uznal za vinnú z pokračovacieho prečinu podvodu a pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.

Trest si dôchodkyňa odsedí v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Takisto má podľa rozsudku spolu deviatim osobám uhradiť finančné čiastky v rozsahu od 1 400 eur do 22 400 eur. Utorkové rozhodnutie NS SR, ktorý zároveň zamietol odvolanie prokurátora, je právoplatné.

Zrušenie trestu 25 rokov väzenia

Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v januári tohto roku zrušil na základe dovolania trest 25 rokov väzenia pre dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah, odsúdenú pre úkladné vraždy v štádiu pokusu a za podvody. Dovolací súd totiž dospel k záveru, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR z novembra 2022 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinenej.

Súd preto predmetný rozsudok zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušované rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Dovolací súd zároveň odvolaciemu súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Obžalovaná sa zároveň z výkonu trestu dostala na slobodu.

Pokusy o vraždy pomocou atropínu

Odvolací senát Najvyššieho súdu SR ešte v novembri 2022 potvrdil pre vtedy 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu, a tiež za podvody.

Najvyšší súd SR predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň v novembri 2022 zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý pre dôchodkyňu žiadal doživotie. Gyönyörovú vtedy z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní si odsúdená dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici. Gyönyörová počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.

