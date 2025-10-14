Súd „travičke zo Šiah“ výrazne zmiernil trest, dôchodkyňa si namiesto 25 rokov odsedí menej

DôchodkyňaTerézia Gyönyörová, pôvodne odsúdená na 25 rokov väzenia, si nakoniec odsedí trest v dĺžke dva a pol roka. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu SRAlexandra Važanová, ten na utorkovom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021 a sám rozhodol tak, že obžalovanú uznal za vinnú z pokračovacieho prečinu podvodu a pokračovacieho prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.
Trest si dôchodkyňa odsedí v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Takisto má podľa rozsudku spolu deviatim osobám uhradiť finančné čiastky v rozsahu od 1 400 eur do 22 400 eur. Utorkové rozhodnutie NS SR, ktorý zároveň zamietol odvolanie prokurátora, je právoplatné.
Zrušenie trestu 25 rokov väzenia
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v januári tohto roku zrušil na základe dovolania trest 25 rokov väzenia pre dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah, odsúdenú pre úkladné vraždy v štádiu pokusu a za podvody. Dovolací súd totiž dospel k záveru, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR z novembra 2022 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinenej.
„Travičke zo Šiah“ Terézii zrušili 25-ročný trest, dôchodkyňa ide na slobodu
Súd preto predmetný rozsudok zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušované rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Dovolací súd zároveň odvolaciemu súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Obžalovaná sa zároveň z výkonu trestu dostala na slobodu.
Pokusy o vraždy pomocou atropínu
Odvolací senát Najvyššieho súdu SR ešte v novembri 2022 potvrdil pre vtedy 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku, ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu, a tiež za podvody.
Dôchodkyni za pokusy o vraždy pomocou atropínu potvrdili trest, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné
Najvyšší súd SR predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň v novembri 2022 zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý pre dôchodkyňu žiadal doživotie. Gyönyörovú vtedy z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní si odsúdená dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici. Gyönyörová počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.