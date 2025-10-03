V kauze Bonaparte vypovedala dvojica znalcov, riešili náklady na stavbu komplexu – VIDEO

Na pôde Mestského súdu Bratislava I v piatok pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze známej ako Bonaparte. Spolu s podnikateľom Ladislavom Bašternákom v nej čelia obžalobe pre neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte aj Stanislav P. a Ivan P. Na piatkové pojednávanie predvolal súd dvojicu znalcov.
Navýšené náklady stavby
Podľa posudku znalca z odboru stavebníctva Ondreja Sovu predstavovali náklady na výstavbu takzvanej hrubej stavby komplexu viac ako 15 miliónov eur aj s DPH. Prokuratúra pritom pri podaní obžaloby vychádzala z posudku, ktorý náklady vyčíslil na približne 12 miliónov eur.
„Vykonal som obhliadku od suterénu až po strechu,“ povedal znalec. Ako ďalej uviedol, na budove ho zaujali takzvané odľahčené stropy, ktoré na Slovensku nie sú bežné.
„Nepoznám všetky stavby, ale v tých, čo poznám, som také nenašiel,“ skonštatoval Sova. Zároveň doplnil, že takéto stropy majú za následok navýšené náklady stavby. Znalec však pripomenul, že objekt bol skolaudovaný v roku 2011 a on v ňom bol na obhliadke v roku 2023.
Súdny proces bude pokračovať
Hrubú stavbu by preto bolo možné skontrolovať len za použitia „deštrukčných metód“. Podľa druhého znalca Vladimíra Mühla predstavovali náklady na výstavbu Bonaparte približne 16 miliónov eur.
„Preveroval som súlad projektovej dokumentácie s reálnym stavom nehnuteľnosti,“ vysvetlil znalec. Podľa vlastných slov mal k dispozícii štyri faktúry, na základe ktorých overoval použitie stavebných materiálov.
Mühl zároveň potvrdil prítomnosť odľahčených stropov v budove. Tie sa podľa neho konštruujú za pomoci balónikov z tvrdej gumy. Keďže ide o špeciálnu technológiu, náklady sa v takomto prípade môžu zvýšiť o 15 percent.
Súdny proces v tejto kauze bude pokračovať 5. decembra čítaním listinných dôkazov. Vylúčený nie je ani prednes záverečných rečí. Podľa obžaloby si Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a zosnulý Peter H. uplatnili vo februári 2011 na Daňovom úrade Bratislava II nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur.
Protiprávne konanie
Tým sa dopustili trestného činu neodvedenia dane a poistného, pričom celková suma vyplatených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 900-tisíc eur. Obžalovaní sa na pojednávaniach od začiatku procesu nezúčastňujú. Obhajoba ešte na pojednávaní v apríli 2024 spochybnila, že by obžalovaní konali protiprávne a zdôraznila, že neboli splnené podmienky na podanie obžaloby.
„Keby nešlo o meno Ladislav Bašternák, trestné konanie v tomto prípade by sa nikdy neviedlo,“ skonštatovala obhajkyňa jedného z obžalovaných. Podľa obhajcu Bašternáka Petra Filipa sa jeho klient vyjadril, že v predmetnej trestnej veci je nevinný.
Pokiaľ ide o obžalobu, celá je podľa Filipa založená len na jednom znaleckom posudku, ktorý ale nie je dostatočný. Podľa prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúryJána Šantu obžalovaní za účelom získania vratky DPH nadhodnotili stavbu komplexu Bonaparte.
„Pričom hodnota stavby bola nižšia, ako deklarovali obžalovaní,“ doplnil v apríli minulého roku Šanta. Aktuálne však už má prípad na starosti prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Podnikateľa Bašternáka v auguste 2021 Okresný súd Bratislava V uznal za vinného z trestného činu neodvedenia dane a poistného, súhrnný a úhrnný trest mu však neuložil.
Vinu priznal pred vynesením rozsudku
Trest, ktorý obžalovanému uložil v roku 2018 Okresný súd Bratislava II a potvrdil ho aj odvolací súd, totiž sudkyňa považovala za postačujúci. Prokurátorka vtedy na mieste podala odvolanie, keďže pre obžalovaného požadovala sedemročný trest. Ladislav Bašternák ešte pred vynesením rozsudku svoju vinu priznal. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodnutie prvostupňového súdu potvrdil.
Podnikateľovi už v marci 2019 potvrdil Krajský súd v Bratislave päťročný nepodmienečný trest, ktorý mu v novembri 2018 uložil Okresný súd Bratislava II. Zároveň rozhodol aj o prepadnutí jeho majetku.
Podnikateľa uznali vinným z trestného činu neodvedenia dane a poistného. V januári 2022 Bašternáka podmienečne prepustili z výkonu trestu. V decembri 2023 mu Mestský súd Bratislava I vyhovel vo veci žiadosti o obnovu konania, pokiaľ ide o trest.