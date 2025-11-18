Kapitán Škriniar po 0:6 v Lipsku: Vedeli sme, že Nemci nestiahnu nohu z plynu... - VIDEO

Slovenskí futbalisti cestovali do Nemecka s ambíciou potrápiť favorita a zabojovať o víťazstvo, ktoré by znamenalo priamy postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
Nič z toho sa nekonalo, lebo Nemci predviedli najlepší výkon za veľmi dlhé obdobie.
Štyri góly za 24 minút
Slováci ešte prečkali ich úvodný tlak, ale od 18. do 41. min inkasovali štyri góly a prakticky bolo po zápase. Druhý polčas sa už len dohrával a šancu dostali viacerí striedajúci hráči na oboch stranách. Aj tak v pohode hrajúci domáci ešte navýšili svoj náskok na konečných 6:0.
Agresívni a dominantní
Brankár Martin Dúbravka inkasoval šesťkrát, ale pred televízny mikrofón nepredstúpil so sklonenou hlavou.
„Keď sa pozrieme, ako agresívne Nemci hrali a koľko šancí si dokázali vypracovať, musíme uznať, že boli veľmi dominantní,“ povedal Dúbravka pre televíziu Sport1.
Debakel aj splnený cieľ
Brankár anglického Burnley pripomenul, že bez ohľadu na záverečný debakel v Lipsku Slováci splnili základný cieľ a po skončení bojov v A-skupine zostali v boji o postup na MS 2026 v Severnej Amerike. Môžu sa tam dostať cez marcovú baráž.
„Keby sme si na začiatku kvalifikácie povedali, že budeme v poslednom zápase s Nemcami bojovať o priamy postup. asi by sme to brali. Predchádzajúci zápas v Košiciach nás stal veľmi veľa síl a ten v Lipsku bol veľmi náročný. Nemeckých šancí bolo príliš veľa. Teraz je to taký emočný kolotoč – z fantastickej emócie po víťazstve nad Severnými Írmi sa zrazu stal opak. Musíme si však uvedomiť, že sme stále v hre o MS. Máme pár mesiacov na to, aby sme si zanalyzovali veci a pripravili sa čo najlepšie na barážové boje,“ dodal 36-ročný Dúbravka.
Veľa strát na začiatku
Kapitán Milan Škriniar pripomenul, že do zápasu vstúpili Slováci bojazlivo až odovzdane. A to bol základný kameň neúspechu.
„Bolo tam veľa strát a odovzdaných lôpt. Nemci to vycítili a úplne nás prevalcovali, čo je veľká škoda. Cez prestávku sme si povedali, že viac prehustíme stred, lebo sme vedeli, že Nemci nestiahnu nohu z plynu. V celej kvalifikácii sme veľmi dobre bránili, až na tento záverečný výbuch. Netreba to ďalej rozoberať a dať hlavy hore,“ komentoval Škriniar pre Sport1.
Stále snívajú sen
Tridsaťročný stopér Fenerbahce Istanbul zároveň doplnil v pozitívnejšom tóne:
„Ak by nám však niekto na začiatku kvalifikácie povedal. že budeme hrať v Nemecku o priamy postup, brali by sme to všetkými desiatimi. Svoj sen o MS stále žijeme, kabína musí zostať jednotná. Sen si ešte stále môžeme v marci splniť.“
Čo na to Németh a Škrtel?
K hernému aj výsledkovému „výbuchu“ Slovákov sa v improvizovanom televíznom štúdiu priamo v Lipsku vyjadrili aj bývalí reprezentanti Szilárd Németh a Martin Škrtel.
„Trochu sme to nezvládli psychicky. Bola tam aj únava, ale uspokojenie po istej baráži by som v tom nehľadal,“ vravel Németh, niekdajší útočník FC Middlesbrough.
Nemci mali svoj deň
„Nebol to výbuch, bola to realita dnešného zápasu, v ktorom hrali Nemci vynikajúco. Mali jednoducho svoj deň. Sú zápasy, po ktorých si treba priznať, že súper bol oveľa lepší,“ vravel Škrtel.
Na otázku, čo by urobil po takom výsledku ako tréner v šatni, bývalý skvelý stopér FC Liverpool odpovedal:
„Nejaký krik nie je namieste, nič nevyrieši. Na mieste trénera Calzonu by som sa hráčom poďakoval za celú kvalifikáciu. Ukázala nám, že vieme hrať aj proti silným súperom, ale k tomu, aby sme sa zaradili do širšej svetovej špičky, nám chýba konzistentnosť vo výkonnosti.“