Lea Sauera teší každučká minúta v reprezentácii. Hancka berie ako staršieho brata aj ako mentora - VIDEO

V slovenskom A-tíme síce 19-ročný bratislavský rodák ešte nepatrí medzi stálice v základnej zostave, no stále viac dáva o sebe vedieť.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Leo Sauer
Leo Sauer sa výborne uvoľnil cez Nnamdiho Collinsa v zápase Slovensko - Nemecko v A-skupine kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP
Slovenskú futbalovú reprezentáciu čakajú v najbližších dňoch dve dôležité stretnutia v boji o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo výbere trénera Francesca Calzonu nechýba ani mladík Leo Sauer z holandského Feyenoordu Rotterdam.

V slovenskom A-tíme síce ešte nepatrí medzi stálice v základnej zostave, no stále viac dáva o sebe vedieť. V základe hral v septembri doma proti Nemecku pri šokujúcom triumfe 2:0, no netrápi ho ani to, keď zápas začína z lavičky.

„Na Nemecko som bol pripravený a asi nebola iná možnosť, ako postaviť na daný post mňa. Som rád, že to tak dopadlo. Myslím si, že týmto zápasom som sa posunul v očiach fanúšikov a možno i trénerov. Ja som však v reprezentácii vďačný aj za minútu,“ prezradil 19-ročný rodák z Bratislavy v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Už niekoľko rokov zbiera skúsenosti v Holandsku, kde sa ho ujal obranca Dávid Hancko. Ten síce z Feyenoordu už odišiel do španielskeho Atlética Madrid, mladý člen slovenskej reprezentácie ho však stále vníma ako dôležitú postavu v kariére.

„Beriem ho ako staršieho brata, aj keď tu je teraz aj Mario. Je to môj mentor, vo Feyenoorde alebo v reprezentácii. V začiatkoch, ktoré sú vždy ťažké, mi pomohol. Ukázal pravidlá, čo mám robiť, aké majú na mňa tréneri nároky,“ ozrejmil.

Už v piatok večer nastúpia Slováci v Košiciach proti výberu Severného Írska. „Sú silní fyzicky, majú veľmi dobrú obranu,“ povedal Leo Sauer o najbližšom súperovi. V pondelok potom na tím SR čaká duel v Lipsku proti domácemu Nemecku.

O Nemcoch si myslí, že si po septembrovej prehre v Bratislave budú dávať na Slovákov väčší pozor v súboji pred vlastnými fanúšikmi.

