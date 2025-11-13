Lea Sauera teší každučká minúta v reprezentácii. Hancka berie ako staršieho brata aj ako mentora - VIDEO

Slovenskú futbalovú reprezentáciu čakajú v najbližších dňoch dve dôležité stretnutia v boji o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo výbere trénera Francesca Calzonu nechýba ani mladík Leo Sauer z holandského Feyenoordu Rotterdam.
Slovensko, priprav sa. Severní Íri si veria ako nikdy predtým
V slovenskom A-tíme síce ešte nepatrí medzi stálice v základnej zostave, no stále viac dáva o sebe vedieť. V základe hral v septembri doma proti Nemecku pri šokujúcom triumfe 2:0, no netrápi ho ani to, keď zápas začína z lavičky.
„Na Nemecko som bol pripravený a asi nebola iná možnosť, ako postaviť na daný post mňa. Som rád, že to tak dopadlo. Myslím si, že týmto zápasom som sa posunul v očiach fanúšikov a možno i trénerov. Ja som však v reprezentácii vďačný aj za minútu,“ prezradil 19-ročný rodák z Bratislavy v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Schranz pred záverom kvalifikácie MS 2026: Najdôležitejší je ten najbližší zápas
Už niekoľko rokov zbiera skúsenosti v Holandsku, kde sa ho ujal obranca Dávid Hancko. Ten síce z Feyenoordu už odišiel do španielskeho Atlética Madrid, mladý člen slovenskej reprezentácie ho však stále vníma ako dôležitú postavu v kariére.
„Beriem ho ako staršieho brata, aj keď tu je teraz aj Mario. Je to môj mentor, vo Feyenoorde alebo v reprezentácii. V začiatkoch, ktoré sú vždy ťažké, mi pomohol. Ukázal pravidlá, čo mám robiť, aké majú na mňa tréneri nároky,“ ozrejmil.
Opora slovenskej reprezentácie verí, že novembrový zraz môže byť pre národný tím SR krásny
Už v piatok večer nastúpia Slováci v Košiciach proti výberu Severného Írska. „Sú silní fyzicky, majú veľmi dobrú obranu,“ povedal Leo Sauer o najbližšom súperovi. V pondelok potom na tím SR čaká duel v Lipsku proti domácemu Nemecku.
O Nemcoch si myslí, že si po septembrovej prehre v Bratislave budú dávať na Slovákov väčší pozor v súboji pred vlastnými fanúšikmi.