Tréner Calzona: Ak si niekto myslí, že Slovensko je na úrovni Nemecka, nie je to pravda - FOTO

Francesco Calzona je známy špecialista na defenzívu a väčšina zápasov, ktoré prehral ako hlavný tréner Slovenska, bola o jeden gól. Až do pondelkového „výbuchu“ v Lipsku 0:6 bolo najhorším výsledkom Slovenska pod vedením tohto Taliana 1:4 v júnovom prípravnom zápase v Héraklione proti Grécku. Tam však Slováci skúšali nový systém s tromi obrancami a to sa neosvedčilo.
Ako Calzona zhodnotil prehru?
Šesť inkasovaných gólov od Nemcov sa však zrodilo v zápase, v ktorom išlo o priamy postup na majstrovstvá sveta. Slováci ho nezvládli a na záver inak vydarenej kvalifikácie s druhým miestom v A-skupine a postupom do baráže play-off o MS 2026 si pripísali niečo ako „čierny bod“.
„Bol to veľmi ťažký zápas pre nás. Súper do toho vletel od prvej minúty. A keď zvýšil na 2:0, dostal sa do velikánskej pohody. V tej fazóne, akú mali Nemci, by s nimi mal problém ktorýkoľvek najlepší tím sveta,“ vravel Calzona, citoval ho web Slovenského futbalového zväzu.
Päťdesiatsedemročný Talian pripomenul, že nie všetci jeho hráči boli v Lipsku v stopercentnej kondícii. Na druhej strane priznal, že ak si niekto myslí, že Slovensko je na úrovni Nemecka, nie je to pravda.
„Ak hráme proti mužstvu takého rangu a chceme byť úspešní, musíme hrať na 110 percent a náš súper na polovičný výkon. To teraz nebolo. Nemožno si myslieť, že sme na úrovni Nemecka. Dokážeme nad nimi vyhrať, ale častejšie prehrávame. Výsledok 0:6 nie je dobrý, ťaží ma, ale musíme ísť ďalej po našej ceste. Aj keď to nie je cesta nemecká,“ pokračoval Calzona.
Štvrtkový žreb – Írsko, Albánsko, Kosovo?
Tréner, ktorý pred rokom a pol doviedol Slovákov až do osemfinále na majstrovstvách Európy (tam prehrali s neskorším vicemajstrom Anglickom 1:2 po predĺžení), teraz postúpil s tímom okolo Milana Škriniara či Dávida Hancka do baráže play-off o MS 2026. Tá sa bude hrať dvojkolovo na jeden zápas a Slováci sa meno svojho súpera dozvedia vo štvrtok 20. novembra pri žrebe v Zürichu. V semifinále, čiže prvom kole baráže, podľa denníka Šport nastúpia v domácom prostredí.
„Od vývoja v utorňajších záverečných zápasoch kvalifikácie bude závisieť rozdelenie do jednotlivých košov pred žrebom play-off. Slováci by však mali figurovať v druhom koši, čo je dôležité najmä preto, že v takom prípade budú mať výhodu domáceho stretnutia v semifinálovom súboji. Stretli by sa v ňom s niektorým z tímov z tretieho koša, v ktorom by sa určite mali nachádzať Írsko, Albánsko a Kosovo. Ak by Calzonovi zverenci v semifinále uspeli, vo finále by narazili na úspešnejšieho z dvojice, ktorú vytvoria tímy z prvého a štvrtého koša. V tomto prípade sa bude žrebovať, kto bude mať výhodu domáceho prostredia,“ pripomenul Šport.
„Chlapcom som sa poďakoval za celú kvalifikáciu, náš cieľ v nej sme splnili. Hráči sú v šatni veľmi sklamaní, ja musím udržať hlavy hore. Je úžasné, že aj po takomto zápase nám naši fanúšikovia zatlieskali, veľmi si to vážime. Budeme ich ešte potrebovať v baráži o MS,“ dodal Calzona.