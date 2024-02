Kapela Cup of Tea vyráža na svoje premiérové turné (foto)

Slovensko – britská kapela Cup of Tea vyráža na svoje premiérové turné s názvom Spring Rolls Tour, počas ktorého zavíta do šiestich miest na Slovensku a v Čechách. Okrem energetického indiečka a vesmírnych zvukov sa môžete tešiť aj na zaujímavých hostí ako Soňa Kmeť, The AnyOne, Inými Slovami, Illuse, Rapsodéve a ďalší.

„Keďže sa jedná o našu vôbec prvú koncertnú šnúru, tak nenechávame nič na náhodu. Rozhodli sme sa obetovať mnoho síl a prostriedkov, aby produkcia mohla byť 100% a aby sme sa mohli predstaviť pre divákov v čo najlepšom svetle. V neposlednom rade nemôžeme opomenúť sponzorov ako IBG a Novesta, bez ktorých by tour s takouto produkciou nebolo možné zrealizovať,“ dodáva hovorca kapely Lukáš Piešťanský.

Turné bude prebiehať v počas celého marca, začne sa v Prešove a bude zakončené v domácich Piešťanoch.