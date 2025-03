Kanonádu kanonierov Arsenalu si odniesol Eindhoven, takú facku si história LM nepamätá

Holandský Eindhoven bol v minulých dňoch hostiteľom karnevalu a v uliciach mesta pochodoval pestrofarebný tanečný sprievod. Jeden súkromný karneval si pripravili aj futbalisti Arsenalu, ale na úkor domácich hráčov PSV.

V prvom zápase osemfinále Ligy majstrov im na ich trávniku pripravili krutú prehru 1:7, čo je nielen veľká hanba pred vlastnými fanúšikmi, ale aj nový rekord vo vyraďovacej fáze LM.

Rekordné víťazstvo

„Zverenci trénera Mikela Artetu sa stali prvým tímom v histórii Ligy majstrov, ktorý dosiahol sedem gólov vonku vo vyraďovacej fáze súťaže. Bolo to najviac gólov, ktoré The Gunners strelili v jednom zápase, odkedy pred 13 rokmi prevalcovali Newcastle 7:3 v Premier League,“ napísal web BBC Sport.

Galapredstavenie hostí odštartoval v 18. min presnou hlavičkou holandský obranca hostí Jurrien Timber. O tri minúty neskôr pridal druhý gól iba 17-ročný mladík Ethan Nwaneri a po polhodine hry po sérii zaváhaní v domácej obrane španielsky majster Európy Mikel Merino zvýšil už na 3:0 pre Arsenal.

Po prestávke pridal dva góly nórsky kapitán tímu Martin Ödegaard a k historickému triumfu gólmi prispeli aj Belgičan Leandro Trossard a taliansky obranca Riccardo Calafiori, ktorý v 85. min uzavrel na konečných 7:1. Za domácich sa presadil na sklonku prvého polčasu Noa Lang z pokutového kopu.

Chvála na obrancov

„Na tejto scéne musíte vedieť, čo chcete hrať. Spýtali sme sa hráčov, či si pôjdu po víťazstvo odvážnou ofenzívnou hrou. Odpoveď bola kladná a na trávniku to aj ukázali. Mali sme obrovskú podporu ofenzívy od obrancov, ktorí strieľali góly aj prihrávali na ne. Bola to výnimočná noc po skvelých výkonoch našich hráčov a ja im za to ďakujem,“ uviedol Mikel Artera podľa oficiálneho webu UEFA.

Voľnosť a góly

Španielsky kouč sa osobitne vyjadril aj k výkonu kapitána Ödegaarda.

„Bol voľný a tú voľnosť si náležite užíval. Energiu a prehľad v hre pretavil do gólov, bol rozdielový hráč a správny kapitán,“ uviedol Arteta.

Majú veľké plány

Pozíciu pred odvetou po rekordnom triumfe označil španielsky kouč „Kanonierov“ ako veľmi silnú a výhodnú, ale zároveň potvrdil, že priorita bude aj niečo iné.

„Po rekordoch nebažím, stále sa máme v čom zlepšovať a chceme sa zlepšovať. Kvalitu musíme ukázať aj o týždeň v Londýne. Toto mužstvo má veľké plány,“ dodal 42-ročný rodák zo San Sebastiánu.

Nemilosrdný Arsenal

„Arsenal bol nemilosrdný pri zakončení. Rýchlo získal kontrolu nad zápasom a potom sa zabával futbalom. Niektoré kombinácie jeho hráčov v záverečnej tretine zápasu boli senzačné. Toto víťazstvo im dodá veľkú sebadôveru na zvyšok sezóny,“ povedal Chris Sutton na BBC Radio 5 Live.

Bývalý skvelý útočník Blackburnu, Chelsea či Celticu pridal aj adresne chválu na hráčov.

„Martin Ödegaard sa vrátil späť k najlepšej vlastnej verzii a dvojica stopérov Gabriel Magalhaes a William Saliba je jednoducho fenomenálna.“

Na obzore Madrid

Suverénne víťazstvo na pôde PSV znamená, že Arsenal môže pomaly plánovať cestu do Madridu. Vo štvrťfinále určite bude mať súpera zo španielskej metropoly, keďže príbuznú osemfinálovú dvojicu v pavúku vyraďovacej častu tvoria Real a Atlético. V prvom meraní síl doma Real zvíťazil 2:1.