Dávid Hancko kúpil svoj materský klub. Podarí sa mu oprášiť jeho zašlú slávu?

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa stal novým vlastníkom štvrtoligového klubu FC Baník Prievidza. Informuje o tom facebooková skupina Futbalové zákulisie. Klub z Hornej Nitry akvizíciu ešte oficiálne nepotvrdil, no vstup obrancu holandského Feyenoordu Rotterdam do vlastníckych štruktúr svojmu materského klubu už prebrali viaceré regionálne médiá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prvé kroky v Prievidzi, neskôr rozvoj v Žiline

Dvadsaťsedemročný Hancko je rodákom z Prievidze a v tamojšom klube robil svoje prvé futbalové kroky. V roku 2013 odišiel do akadémie MŠK Žilina, kde sa presadil i na seniorskej úrovni a zažil debut v najvyššej slovenskej súťaži. Neskôr si obliekal dresy talianskej Fiorentiny, českej Sparty Praha a od roku 2022 je oporou popredného holandského klubu Feyenoord Rotterdam.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na svoje korene nikdy nazabudol

Dávid nikdy nezabudol na to, kam siahajú jeho futbalové korene. Svedčí o tom i jeho iniciatíva z roku 2020, keď v čase pandémie koronavírusu podporil prievidzský Baník kúpou stovky virtuálnych lístkov na zápas.

Toto je dôkaz, že Dávid Hancko (vľavo) naozaj tesne bránil Santiaga Giméneza v prvom zápase šestnásťfinále Ligy majstrov medzi Feyenoordom a AC Miláno. Foto: SITA/AP

Dávid Hancko v zápase Ligy majstrov proti AC Miláno. Foto: SITA/AP

„Boli to krásne časy, dodnes som v kontakte s niektorými chalanmi a trénermi, čo ma veľmi teší a často na to spomínam. Pre mňa bolo hrať na hlavnom v Prievidzi niečo úžasne, v tej dobe, keď som mal 10 až 12 rokov to bol pre mňa Camp Nou,“ povedal Hancko v roku 2020 pre oficiálny web klubu z Prievidze.

Klub s bohatou históriou a veľkými hviezdami v kronike

Prievidzský klub prežil zlatú éru v 90-tych rokoch, počas ktorých strávil ešte pod názvom FK Petrimex Prievidza sedem sezón v najvyššej slovenskej súťaži. V roku 2010 sa však pre finančné problémy nedohral ročník v 2. lige a musel sa cez rôzne regionálne fúzie šplhať aspoň na súčasný štvrtoligový level.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V sezóne 2024/2025 patrí po jesennej časti Baníku priebežné 7. miesto v IV. lige Západ, pričom strata na vedúci Imeľ činí aktuálne sedem bodov.

Odchovancami baníckeho klubu sú okrem Dávida Hancka aj ďalší významní hráči ako napríklad Juraj Kucka, Martin Škrtel, Patrik Hrošovský, Martin Petráš či Peter Németh.