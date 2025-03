Real Madrid sa pred „euroderby“ spolieha na útočné kvarteto, Atlético na formu 85-miliónovej posily

Futbalisti španielskeho klubu Real Madrid privítajú v utorňajšom úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2024/2025 mestského konkurenta Atlético a v „euroderby“ sa budú spoliehať predovšetkým na kvalitu ofenzívneho kvarteta – Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo a Kylian Mbappé.

Súhra tejto „fantastickej štvorky“ v úvode sezóny pokrivkávala, no taliansky stratég Carlo Ancelotti to postupom času vyladil a hoci mu bude chýbať zranený Dani Ceballos a možno i Federico Valverde, verí vo víťazstvo „bieleho baletu“. Ancelotti má povesť trénera, ktorý zo svojho tímu dokáže vyťažiť maximum. V minulej sezóne 2023/2024 úspešne nahradil útočníka Karima Benzemu stredopoliarom Bellinghamom a Real získal trofeje v La Lige a Lige majstrov.

Ancelotti očakáva zlepšenie

„Tu sa naozaj začína sezóna,“ povedal Ancelotti, ktorého zverenci prehrali v sobotňajšom ligovom dueli na ihrisku Betisu Sevilla (1:2). Predtým v šestnásťfinále LM však dominantným výkonom vyprevadili do súťaže Manchester City. „Ukázali sme, že so správnou úrovňou nasadenia dokážeme čokoľvek,“ povedal šéf lavičky Realu Madrid po konfrontácii s úradujúcim anglickým majstrom.

Proti Atléticu by sa do zostavy Realu mal vrátiť Mbappé, Bellingham a Valverde, ktorí proti Betisu nehrali. Ancelotti očakáva, že to pomôže zlepšiť herný prejav, ktorý v Seville sklamal fanúšikov „Los Blancos“. „Ak budeme hrať tak ako proti Betisu, v utorok nevyhráme. Dúfam, že tento zápas nám poslúži na zlepšenie,“ povedal kouč Realu.

Álvarez má streleckú formu

Atlético nemá na súboje s Realom v pohárovej Európe najlepšie spomienky. Zakaždým, keď sa tieto tímy stretli mimo španielskych súťaží, to bol pre Atlético bol bolestivý zážitok. „Los Colchoneros“ však dúfajú, že tentoraz príde chvíľa Atlética a pomôže k tomu aj výborná forma letnej posily za 85 miliónov eur – Argentínčana Juliána Álvareza.

Álvarez dal deväť gólov v ostatných 13 súťažných zápasoch a celkovo zaznamenal 21 zásahov v 40 zápasoch. „Má všetko, čo hráč potrebuje, aby mohol hrať za Atlético Madrid a po mnoho ďalších rokov,“ povedal tréner Atlética Diego Simeone po tom, čo Álvarez dvakrát skóroval v skupinovej časti proti nemeckému Bayeru Leverkusen.