Nemusí to byť iba Juventus. Hancko určite v lete prestúpi, tvrdí hráčov agent Jašurek

Dávid Hancko napriek viacerým indíciám v zime neopustil Feyenoord Rotterdam a dokonca s ním postúpil už do osemfinále Ligy majstrov 2024/2025. Prestupová sága okolo slovenského futbalového reprezentanta sa teda v zimnom termíne neuzavrela, no stať sa tak môže už najbližšie v lete. Pre denník Šport to potvrdil spolumajiteľ agentúry FairSport a hráčov zástupca Branislav Jašurek. Informoval tiež, že súčasná prestupová cena za rodáka z Prievidze sa pohybuje na úrovni 30 miliónov eur.

Všetko smeruje k tomu, že Hancko sa v lete stane hráčom Atlética Madrid alebo Juventusu Turín a existujú aj ďalšie možnosti. „Sme v kontakte aj s klubmi, ktoré zatiaľ neposlali oficiálnu ponuku, ale o Dávida majú záujem, prípadne ho veľmi pozorne sledujú. Našli by sme ďalšie tri-štyri kluby, u ktorých je Dávid veľmi vysoko na zozname ich transferových priorít. Pre nás sú najzaujímavejšie tie, ktoré budú hrať v Lige majstrov. Uvidíme, či príde ponuka, ktorá uspokojí Feyenoord a či bude z Európy,“ uviedol Branislav Jašurek pre Šport.

Juventus nemal potrebné financie

K neuskutočnenému transferu do Juventusu Turín, ktorý bol pred mesiacom a pol už takmer hotová vec, poznamenal: „Juventus nemal potrebné financie na angažovanie Dávida v kontexte dodržania pravidla finančnej fair play. Nebolo v silách Turínčanov zaplatiť viac ako dvadsať miliónov za stopéra. Za tú sumu angažovali ľavého stopéra alebo ľavého beka Lloyda Kellyho. Uvidíme, aký záujem bude v lete. V zime bol obrovský, Juventus poslal konkrétnu ponuku Feyenoordu, ale nie v hodnote, aby o nej v Holandsku čo i len uvažovali. Odpoveď bola: Dávid Hancko je na predaj až v lete. Myslím si, že Hancko v lete prestúpi.“

Feyenoord má v holandskej Eredivisie na treťom mieste manko 14 bodov na lídra Ajax Amsterdam, ale v Lige majstrov má šancu prebojovať sa do štvrťfinále. To však musí po AC Miláno vyradiť ďalšieho milánskeho futbalového giganta – Inter.

Nastal čas odísť

„Po jednom z nevydarených zápasov v Eredivisie sme si povedali, že toto bude pre Dávida sezóna Ligy majstrov. Krásne sa to napĺňa. Vzhľadom na zdravotný stav v kádri Feyenoordu je už postup cez AC Miláno zázrak. Dávid získal titul, pohár, teraz dosiahol úspech na medzinárodnej scéne a z môjho pohľadu naplnil svoju misiu na sto percent. Nastal čas odísť,“ dodal Jašurek pre Šport.