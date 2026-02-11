Kanaďania opustili olympijskú dedinu, potrebujú komfort, aby získali zlato. Američania zvolili inú stratégiu - FOTO

Connor McDavid či Sidney Crosby sa okamžite stali „atrakciami“ medzi rýchlokorčuliarmi a krasokorčuliarmi, ktorí ich chodia pozdraviť, prehodiť niekoľko slov či vypýtať si autogram.
Kanada hokej
Hokejisti Kanady po zdrvujúcej štvrťfinálovej prehre s domácim Dánskom na majstrovstvách sveta. Foto: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Hokejisti Kanady nezostali v olympijskej dedine, ktorá sa po skončení hier postupne stane ubytovaním pri študentov. Naopak, ich rivali z USA si chcú užiť „internátny život“.

„Nemyslím si, že to robíme, aby sme niekoho urazili alebo niečo podobné. Chceme vyhrať zlato, a preto chceme najlepšiu príležitosť na zisk tohto cenného kovu,“ prezradil kanadský brankár Logan Thompson pre web sportsnet.ca.

Hráči z krajiny „javorového listu“ strávili prvé dve noci v dedine, ale aktuálne si už užívajú hotelový život. „Nech urobíme čokoľvek, urobíme to ako tím. Urobíme rozhodnutie, o ktorom si myslíme, že nám dáva najlepšiu šancu na výhru,“ uviedol ďalší gólman Darcy Kuemper.

Bratské podpichovanie

Connor McDavid či Sidney Crosby sa okamžite stali „atrakciami“ medzi rýchlokorčuliarmi a krasokorčuliarmi, ktorí ich chodia pozdraviť, prehodiť niekoľko slov či vypýtať si autogram.

„Stále budem chodiť do dediny tam a späť. Určite chcem získať túto skúsenosť. A je skvelé stretnúť sa s inými športovcami a chcem tiež vidieť iné olympijské podujatia,“ prezradil Thompson.

Američan Matthew Tkachuk potvdil, že jeho brat a spolubývajúci Brady zvykne chrápať. „Niekedy idem na toaletu, cestou mu dám úder do obličky a poviem mu, aby bol ticho,“ s humorom prezradil Matthew.

Hokej: Turnaj štyroch krajín: USA - Fínsko
Bratia Brady Tkachuk (vľavo) a Matthew Tkachuk to parádne roztočili proti Fínom, keď sa podieľali na štyroch zo šiestich amerických gólov. Foto: FB, www.facebook.com

Spája ich to

Za najväčšiu celebritu v americkom výbere sa považuje Auston Matthews, za ktorým takisto chodia športovci z iných odvetví. „Je to super. Vidíte ľudí zo všetkých možných športov, všetkých možných krajín. Je to dosť intímne prostredie. Vidíte, čím si musia denne prejsť v porovnaní s tým, na čo ste zvyknutí vo svojom vlastnom športe. Nikdy som nič také nevidel ani nebol v ničom takom. O tom je vlastne celá olympiáda – všetci najlepší športovci z celého sveta a ich príslušné športy. Je to jednoducho veľmi cool byť súčasťou,“ priblížil Matthews.

Jack Eichel si užíva ubytovanie v olympijskej dedine, hoci je to na neporovnanie s tým, v akých hoteloch zvykne bývať počas presunov po USA a Kanade pri zápasoch NHL.

„Je to naozaj skvelý zážitok. Pripomína mi to, aké to je na vysokej škole. Máte spolubývajúceho, ktorý je od vás jeden meter v tej istej izbe, ale myslím si, že to ľudí jednoducho spája,“ priznal útočník Vegas Golden Knights.

HOKEJ NHL: Edmonton - Dallas
Hokej: Majstrovstvá sveta
NHL, Edmonton Oilers
Connor McDavid

Nesťažujú sa

„Neviem si predstaviť, že by som musel dať dokopy niečo takéto s obmedzeným časom. Myslím si, že odviedli celkom dobrú prácu, aby to postavili. Klzisko vyzerá dobre, ľad je pevný – nikdy to nebude dokonalé – ale je to super,“ povedal kapitán USA Matthews o štadióne a ľade v hale Santagiulia.

Klzisko je o meter kratšie ako NHL. Kanaďania aj Američania tak absolvovali niekoľko cvičných súbojov pri okrajoch, aby si zvykli na tamojšie podmienky.

„Je to skvelé. Je to rovnaké pre všetkých. Rovnaký ľad, na ktorom budú všetci korčuľovať,“ bez okolkov a úprimne priznal McDavid.

Petra Vlhová na zimnej olympiáde ZOH 2026 Miláno/Cortina
Milan Cortina Olympics Skeleton
APTOPIX Milan Cortina Olympics Cross Country
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
