Kanaďania opustili olympijskú dedinu, potrebujú komfort, aby získali zlato. Američania zvolili inú stratégiu - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? (program, výsledky, tabuľka skupiny) - VIDEO, FOTO
Hokejisti Kanady nezostali v olympijskej dedine, ktorá sa po skončení hier postupne stane ubytovaním pri študentov. Naopak, ich rivali z USA si chcú užiť „internátny život“.
„Nemyslím si, že to robíme, aby sme niekoho urazili alebo niečo podobné. Chceme vyhrať zlato, a preto chceme najlepšiu príležitosť na zisk tohto cenného kovu,“ prezradil kanadský brankár Logan Thompson pre web sportsnet.ca.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko / ONLINE zo zápasu skupiny B na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO
Hráči z krajiny „javorového listu“ strávili prvé dve noci v dedine, ale aktuálne si už užívajú hotelový život. „Nech urobíme čokoľvek, urobíme to ako tím. Urobíme rozhodnutie, o ktorom si myslíme, že nám dáva najlepšiu šancu na výhru,“ uviedol ďalší gólman Darcy Kuemper.
Bratské podpichovanie
Connor McDavid či Sidney Crosby sa okamžite stali „atrakciami“ medzi rýchlokorčuliarmi a krasokorčuliarmi, ktorí ich chodia pozdraviť, prehodiť niekoľko slov či vypýtať si autogram.
„Stále budem chodiť do dediny tam a späť. Určite chcem získať túto skúsenosť. A je skvelé stretnúť sa s inými športovcami a chcem tiež vidieť iné olympijské podujatia,“ prezradil Thompson.
Američan Matthew Tkachuk potvdil, že jeho brat a spolubývajúci Brady zvykne chrápať. „Niekedy idem na toaletu, cestou mu dám úder do obličky a poviem mu, aby bol ticho,“ s humorom prezradil Matthew.
Spája ich to
Za najväčšiu celebritu v americkom výbere sa považuje Auston Matthews, za ktorým takisto chodia športovci z iných odvetví. „Je to super. Vidíte ľudí zo všetkých možných športov, všetkých možných krajín. Je to dosť intímne prostredie. Vidíte, čím si musia denne prejsť v porovnaní s tým, na čo ste zvyknutí vo svojom vlastnom športe. Nikdy som nič také nevidel ani nebol v ničom takom. O tom je vlastne celá olympiáda – všetci najlepší športovci z celého sveta a ich príslušné športy. Je to jednoducho veľmi cool byť súčasťou,“ priblížil Matthews.
Slováci sa pokúsia o prekvapenie, Fíni sú veľkí favoriti. Nagy a Surový sa pre SITA zhodli: Bude to vyrovnané - FOTO
Jack Eichel si užíva ubytovanie v olympijskej dedine, hoci je to na neporovnanie s tým, v akých hoteloch zvykne bývať počas presunov po USA a Kanade pri zápasoch NHL.
„Je to naozaj skvelý zážitok. Pripomína mi to, aké to je na vysokej škole. Máte spolubývajúceho, ktorý je od vás jeden meter v tej istej izbe, ale myslím si, že to ľudí jednoducho spája,“ priznal útočník Vegas Golden Knights.
Nesťažujú sa
„Neviem si predstaviť, že by som musel dať dokopy niečo takéto s obmedzeným časom. Myslím si, že odviedli celkom dobrú prácu, aby to postavili. Klzisko vyzerá dobre, ľad je pevný – nikdy to nebude dokonalé – ale je to super,“ povedal kapitán USA Matthews o štadióne a ľade v hale Santagiulia.
Klzisko je o meter kratšie ako NHL. Kanaďania aj Američania tak absolvovali niekoľko cvičných súbojov pri okrajoch, aby si zvykli na tamojšie podmienky.
„Je to skvelé. Je to rovnaké pre všetkých. Rovnaký ľad, na ktorom budú všetci korčuľovať,“ bez okolkov a úprimne priznal McDavid.