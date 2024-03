Kampaň v prezidentských voľbách nie je férová, tvrdí Matovič

Kampaň v rámci nadchádzajúcich prezidentských volieb nie je férová. Povedal to v predvolebnej debate v televízii Markíza kandidát a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten mal pôvodne diskutovať so Štefanom Harabinom, ktorý však nakoniec do debaty neprišiel.

Zmanipulovaná predvolebná kampaň

Podľa Matoviča je celá predvolebná kampaň manipulovaná a kandidáti v skutočnosti nemajú rovnosť šancí.

„Od začiatku po koniec, podmienky súťaže nie sú demokraticky nastavené,“ povedal Matovič. V tejto súvislosti napríklad kritizoval, že debata, ktorej sa zúčastnil, sa vysiela o 17:00, teda v čase, keď ľudia idú domov z práce a nikto ju nepozerá.

„Teraz sa tvárime, že ľudia tu majú možnosť niečo rozhodnúť, ale dopredu je určený ten finálny výber, z koho si nakoniec vybrať budeme musieť,“ skonštatoval Matovič.

Médiokracia

Na Slovensku podľa Matoviča momentálne nežijeme v demokracii, ale v médiokracii. „Kde pár bohatých ľudí v pozadí médií manipuluje aj s predvolebnými kampaňami. Každý súdny človek si urobí o tom obraz,“ povedal Matovič.

Niektorí kandidáti majú podľa neho priestor „v dedinskom kulturáku“ a iní na „veľkom futbalovom štadióne“.

„Niekomu sa dá priestor, kedy to nikto nepozerá a niekomu sa dá lukratívny večerný priestor,“ doplnil Matovič.