Pellegrini by s veľkým náskokom porazil Korčoka v druhom kole prezidentských volieb, ukázal prieskum

Súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini by zvíťazil v prvom aj druhom kole prezidentských volieb. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

V prvom kole by podľa prieskumu Pellegrini získal 34,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnil exminister zahraničia Ivan Korčok s podporou 33,1 percenta opýtaných.

Tretí je Harabin

Na treťom mieste by podľa prieskumu skončil Štefan Harabin s 12,7 percentami hlasov. Nasleduje Igor Matovič, ktorého by volilo 4,7 percenta voličov a za ním Ján Kubiš so ziskom 4,5 percenta hlasov.

Nasledujú Krisztián Forró (3,2 percenta), Andrej Danko (3,1 percenta), Marian Kotleba (1,8), Patrik Dubovský (1,5), Róbert Švec (0,6) a Milan Náhlik (0,4).

Podľa prieskumu by teda do druhého kola postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok. V ňom by zvíťazil Pellegrini so ziskom 56 percenta hlasov. Korčoka by v druhom kole volilo 44 percent opýtaných.

Záujem o voľby má takmer polovica

Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 7. až 11. marca formou osobných rozhovorov na vzorke 1 010 respondentov.

V rámci prieskumu 46,5 percenta respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na prezidentských voľbách a u ďalších 32,4 percenta prevažoval záujem nad nezáujmom.

Zostávajúcich 21,1 percenta respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách.