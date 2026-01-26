Kallasová sa vraj v súkromí sťažuje, že von der Leyenová je „diktátorka“

Vzťahy na najvyšších poschodiach moci v Bruseli sú mimoriadne napäté.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Belgium EU Enlargement
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (vľavo) kráča so šéfkou zahraničnej politiky Európskej únie Kajou Kallasovou pri príchode na týždenné zasadnutie kolégia komisárov v sídle EÚ v Bruseli v Belgicku v utorok 4. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová sa údajne v súkromí ostro sťažuje na predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, ktorú vraj označuje za „diktátorku“. Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje z prostredia bruselských inštitúcií.

Mimoriadne napäté vzťahy

Podľa spomenutého zdroja sú vzťahy na najvyšších poschodiach moci v Bruseli mimoriadne napäté. Už spolupráca Von der Leyenovej s bývalým šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom bola údajne problematická, no vzťah s Kallasovou je vraj ešte horší.

Postavenie šéfa európskej diplomacie je dlhodobo komplikovaná funkcia aj tým, že členské štáty – najmä tie veľké – si chcú zahraničnú politiku ponechať pod vlastnou kontrolou.

Odobratie kompetencií

Napätie sa ešte vystupňovalo po tom, čo Európska komisia odobrala Kallasovej kompetencie pre Stredomorie vytvorením nového Generálneho riaditeľstva pre Blízky východ, severnú Afriku a Perzský záliv. Brusel zároveň pracuje na plánoch znižovania počtu zamestnancov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Pokus Kallasovej posilniť svoju pozíciu menovaním vplyvného Martina Selmayra za zástupcu však kancelária Von der Leyenovej zablokovala. „Kallasová sa v súkromí sťažuje, že von der Leyenová je diktátorka, ale veľa s tým urobiť nemôže,“ citoval Politico jedného z vysokopostavených úradníkov. Kallasovej kancelária na žiadosť o komentár nereagovala.

Viac k osobe: Kaja KallasováUrsula von der Leyenová
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska únia
