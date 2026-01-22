Európska komisia si môže vydýchnuť, ustála ďalšie hlasovanie o nedôvere

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok zamietli návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii, ktorý predložila politická skupina Patrioti pre Európu. Za návrh hlasovalo 165 poslancov, proti bolo 390 a desať zákonodarcov sa zdržalo, čo na jeho prijatie ani zďaleka nestačilo.
Iniciátori návrhu kritizovali najmä obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a krajinami Mercosuru, ktorú členské štáty schválili 9. januára a oficiálne podpísali 17. januára v Paraguaji. Podľa nich dohoda ohrozuje európske záujmy a bola presadená bez dostatočného politického konsenzu.
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu stanovuje, že návrh na vyslovenie nedôvery musí podpísať aspoň jedna desatina europoslancov a na jeho schválenie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov. Výsledok hlasovania tak potvrdil, že Európska komisia má v parlamente naďalej silnú podporu.
V súčasnom funkčnom období sa predtým konali tri hlasovania o nedôvere Komisii. Výkonný orgán v nich podporilo postupne 360, 378 a 383 europoslancov. Teraz vyslovilo Komisii dôveru 390 zákonodarcov.