Kallasová odsúdila tvrdý postup iránskych úradov proti demonštrantom, Brusel vyzýva na obnovenie internetu

Najvyššia diplomatická predstaviteľka Európskej únie (EÚ)Kaja Kallasová v piatok odsúdila „neprimerane tvrdý“ postup iránskych úradov voči účastníkom protestov, ktoré v krajine trvajú už takmer dva týždne.
Brusel zároveň vyzval iránsku vládu, aby obnovila prístup k internetu, ktorý úplne zablokovala vo štvrtok večer v reakcii na doposiaľ najrozsiahlejšie protesty od začiatku aktuálnej vlny protivládnych demonštrácií.
Smrť diktátorovi! Štvrtková noc bola najbúrlivejšia od začiatku protestov proti iránskemu režimu pred dvomi týždňami
„Iránci bojujú za svoju budúcnosť. Tým, že režim ignoruje ich oprávnené požiadavky, ukazuje svoju skutočnú tvár,“ napísala šéfka európskej diplomacie na platforme X. Dodala, že zábery z Teheránu „odhaľujú neprimeranú a tvrdú reakciu bezpečnostných síl“.
Kallasová zdôraznila, že „akékoľvek násilie voči pokojným demonštrantom je neprijateľné“ a že vypínanie internetu počas násilného potláčania protestov „odhaľuje režim, ktorý sa bojí vlastných ľudí“.
Európska únia už skôr vyzvala iránske úrady, aby „rešpektovali právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie a obnovili prístup k internetu pre všetkých“.