Kaliňák zareagoval na rozsudok v kauze Mýtnik, označil ho za zúfalý pokus zachrániť systém kajúcnikov – VIDEO

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) je špecialistom na porušovanie ústavných práv ľudí. V reakcii na rozsudok v korupčnej kauze Mýtnik to pre médiá povedal minister obrany Robert Kaliňák. Ako príklad dal rozhodnutia súdu o väzbách, kde sú podľa neho sudcovia ŠTS „absolútne namočení“.
„Určite sa tým budeme zaoberať. A áno, myslím si, že je dôležité, aby sa v tejto veci urobili dôležité rozhodnutia,“ vyhlásil minister. Kaliňák pritom už v decembri 2025 povedal, že Špecializovaný trestný súd si zaslúži nejaké zmeny, konkrétne vytvorenie kontrolných mechanizmov, ktoré by zabránili zneužívaniu práva. Tiež vtedy uviedol, že na zmenách sa už pracuje.
Záchrana kajúcnikov
„V zásade by sa vytvoril klasický štandardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam,“ vysvetlil Kaliňák. Minister zároveň vyhlásil, že jemu osobne by ŠTS v rámci justičného systému nechýbal. „Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť,“ dodal minister obrany.
Brhel a jeho syn sú vinní v kauze Mýtnik, oligarcha dostal podmienku a finančný trest 1,5 milióna eur – VIDEO, FOTO
Ako sa ďalej minister vyjadril, rozsudkom v kauze Mýtnik sa senát Špecializovaného trestného súdu na čele s Jánom Hrubalom zúfalo pokúsil zachrániť systém kajúcnikov. Hrubalu pritom označil za aktivistického sudcu, ktorý „chodil na Pohodu“ a bol nominantom exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.
„Aj prokurátor z tých obrovských 40 miliónov eur nakoniec musel povedať, že nemá škodu,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že v trestnom konaní týkajúcom sa kauzy Mýtnik bol sfalšovaný znalecký posudok a znalec je stíhaný.
Podpálenie Trestného zákona
Aj samotní kajúcnici pritom podľa Kaliňáka popierali niektoré veci uvedené v obžalobe. Minister doplnil, že rozsudok v kauze Mýtnik je mimoriadne zlý z pohľadu trestného práva.
Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok
„Dá sa povedať, že pán Hrubala verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese,“ vyhlásil Kaliňák. Doplnil, že kajúcnikom boli odpustené škody za desiatky miliónov eur, len aby mohli v procese svedčiť. „Niektoré veci sa dokonca ani nezačali stíhať a prokurátori porušili zákon, pretože sa stíhať mali,“ povedal Kaliňák.
Zároveň minister skonštatoval, že sudca Hrubala vôbec nemal byť sudcom, pričom pripomenul dopravnú nehodu a sudcove „problémy s alkoholom“. „On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ dodal Kaliňak.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v kauze Mýtnik, ktorá sa týka obstarávaní IT systémov pre Finančnú správu SR, v utorok 17. februára uznal za vinnú štvoricu obžalovaných. Podnikateľ Jozef Brhel st. dostal v rámci rozsudku štvorročnú podmienku a peňažný trest 1,5 milióna eur. Jeho synovi Jozefovi uložil súd rovnako štvorročnú podmienku a peňažný trest vo výške 1,2 milióna eur. Architekt Miroslav Slahučka dostal trojročnú podmienku a peňažný trest 10-tisíc eur a bývalý štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc rovnako trojročnú podmienku a peňažný trest 60-tisíc eur. Súd, naopak, oslobodil spod obžaloby podnikateľa Martina Bahledu a bývalého riaditeľa IT sekcie finančnej správy Milana Gregu. Verdikt ŠTS nie je právoplatný, keďže viacerí obžalovaní zahlásili podanie odvolania.
Prokuratúra v rámci kauzy Mýtnik šiestich obžalovaných v rámci piatich skutkov vinila z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, z legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku v súvislosti s IT tendrami na Finančnej správe SR. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby ešte v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietli. Podla Michala Mandzáka, obhajcu obžalovaného Jozefa Brhela, v kauze Mýtnik žiadna škoda nevznikla.