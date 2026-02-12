Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok

Hrubala vysvetlil, že ak v rámci záverečnej porady senátu nastane zmena, strany v konaní o tom budú včas upovedomené.
SÚDY: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici
Budova Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Slovensko

Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici pravdepodobne na budúci týždeň v utorok 17. februára. Informoval o tom Denník N s tým, že senát Jána Hrubalu nevyhovel žiadosti obhajoby, ktorá v závere procesu žiadala o doplnenie dokazovania. Hrubala podľa denníka vysvetlil, že ak v rámci záverečnej porady senátu nastane zmena, strany v konaní o tom budú včas upovedomené.

Obhajoba chcela preukázať, že kľúčový svedok kauzy František Imrecze bol pred výsluchom vopred inštruovaný prokurátorom i vyšetrovateľkou. Advokáti súčasne s návrhom na doplnenie dokazovania podali námietku zaujatosti voči Hrubalovi a členovi senátu Jánovi Giertlimu,“ napísal denník.

Kauza Mýtnik sa týka utajovaných IT tendrov na finančnej správe. „Jozef Brhel ml. podľa obžaloby cez českého podnikateľa Martina Bahledu zakladal firmy napojené na spoločnosť Allexis, ktorá v utajenom režime získala zákazky na IT systémy,“ uviedol denník.

Zároveň pripomenul, že oligarcha Jozef Brhel st. je v rámci kauzy obžalovaný z machinácií pri verejnom obstarávaní, z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ale aj z legalizácie výnosov z trestnej činnosti a brania úplatku. „Jeho syn je obžalovaný z legalizácie,“ dodal Denník N.

