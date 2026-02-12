Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd pravdepodobne budúci utorok

Rozsudok v kauze Mýtnik vyhlási Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici pravdepodobne na budúci týždeň v utorok 17. februára. Informoval o tom Denník N s tým, že senát Jána Hrubalu nevyhovel žiadosti obhajoby, ktorá v závere procesu žiadala o doplnenie dokazovania. Hrubala podľa denníka vysvetlil, že ak v rámci záverečnej porady senátu nastane zmena, strany v konaní o tom budú včas upovedomené.
„Obhajoba chcela preukázať, že kľúčový svedok kauzy František Imrecze bol pred výsluchom vopred inštruovaný prokurátorom i vyšetrovateľkou. Advokáti súčasne s návrhom na doplnenie dokazovania podali námietku zaujatosti voči Hrubalovi a členovi senátu Jánovi Giertlimu,“ napísal denník.
Súdny proces v kauze Mýtnik sa blíži k záveru, rozsudok sa očakáva v polovici februára
Kauza Mýtnik sa týka utajovaných IT tendrov na finančnej správe. „Jozef Brhel ml. podľa obžaloby cez českého podnikateľa Martina Bahledu zakladal firmy napojené na spoločnosť Allexis, ktorá v utajenom režime získala zákazky na IT systémy,“ uviedol denník.
Zároveň pripomenul, že oligarcha Jozef Brhel st. je v rámci kauzy obžalovaný z machinácií pri verejnom obstarávaní, z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ale aj z legalizácie výnosov z trestnej činnosti a brania úplatku. „Jeho syn je obžalovaný z legalizácie,“ dodal Denník N.