Advokát Para: Očistec je spolitizovaný a slúži ako rýchly marketing opozícii, ktorá nevie uchopiť politický zápas so Smerom vo férovej rovine - VIDEO

Trestný právnik a poradca predsedu vlády SR Marek Para hovoril o rozhodnutí bratislavského mestského súdu, ktorý odmietol obžalobu podanú na policajtov okolo Jána Čurillu ako aj o spolitizovaní kauzy Očistec.
Ako je známe, Mestský súd Bratislava I odmietol obžalobu podanú na policajtov okolo Jána Čurillu. Dôvodom majú byť závažné pochybenia prípravného konania a porušenie práva na obhajobu.
„Vo vyšetrovaní došlo k takým závažným procesným chybám, pre ktoré je nutné obžalobu odmietnuť a vec vrátiť do prípravného konania,“ konštatoval sudca Tomáš Hajduk.
„Rozhodnutie súdu o odmietnutí tejto obžaloby je pre nás veľkým zadosťučinením a potvrdením, že obhajoba počas celého konania robila presne to, čo podľa zákona robiť mala. Takto to dopadne, keď sa trestné stíhanie vedie podľa zadania stíhať obvinených za každú cenu a ignorovať pritom zákon, dôkazy a opodstatnené obhajobné námietky,“ napísal obhajca čurillovcov Peter Kubina na sociálnej sieti.
Mediálna oslava čurillovcov
Viaceré médiá prezentovali správu ako „zásadný zlom v prípade čurillovci“, či ako prehru vládnej koalície. „Keď zhrniem mediálne správy, ktoré zaznievali v ostatné dni a týždne, tak strhlo sa také šialenstvo, že kauza Očistec ide na súd a čurillovci dostali stopku, vyhrali prípad, všetko sa potvrdilo, čo oni vždy hovorili atď., takže taká tá mediálna oslava, ale veľa faktov bolo opomenutých alebo úmyselne podaných nesprávne,“ hovorí v úvode advokát Marek Para, ktorý bol hosťom relácie Rozhovory s Mimi Šramovou.
Sťažnosti neuspeli, proces môže začať. Kauza Očistec mieri pred Špecializovaný trestný súd
„Prvý a základný fakt, ktorý povedal Mestský súd Bratislava I je skutočne ten, že ešte neprávoplatne ale rozhodol o vrátení veci do prípravného konania a skonštatoval, že vo veci mal konať zaujatý vyšetrovateľ, ktorý mal konflikt s jedným z obvinených a zároveň mal mať pozitívny vzťah s poškodenou Dianou Santusovou,“ pripomenul advokát.
Podstatnejšie však je, že tzv. čurillovci sa v tomto konaní domáhali zastavenia trestného stíhania, ale toto nedosiahli. „Oni v posledných podaniach dokonca písali súdu: zastavte konanie a nevracajte to do prípravného konania, lebo celkom nepochybne my sme nespáchali žiadny trestný čin a ak to vrátite do prípravného konania tak nás len budete zdržovať od toho, aby sme sa vrátili do policajného zboru k tej čestnej práci, ktorú sme vykonávali pre tento štát,“ opisoval Para.
Sudca síce skonštatoval, že prípad vracia do prípravného konania, ale v rámci tohto rozhodnutia zároveň konštatoval aj to, že konanie, ktoré je kladené tzv. čurillovcom za vinu, je spôsobilé naplniť znaky trestného činu. „Povedané inak, sú dôvodne podozriví, že spáchali trestný čin, napriek tomu, že dva a pol roka sme tu počúvali, aké sú oni obete nejakého politického besnenia či revanšu strany Smer,“ upozornil Para.
Čurillovci teda nedosiahli to, čo chceli – zastavenie trestného stíhania, ale len to, že sa vec vráti do prípravného konania, napravia sa procesné chyby a vec bude opäť prejednaná súdom, ktorý rozhodne, či spáchali alebo nespáchali trestný čin.
Status chráneného oznamovateľa
Ako je známe, vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurillu získali status chránených oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowerov) na jeseň 2023, krátko pred vymenovaním novej vlády. Tento status im udelil Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) po tom, čo im predtým ochranu udelila špeciálna prokuratúra. Môže byť však niekto, kto je obvinený, oznamovateľom trestnej činnosti?
Súd odmietol obžalobu na skupinu takzvaných čurillovcov, prípad vrátil prokuratúre
„Čurillovci sa na ústavnom súde domáhali ochrany. Dostali sa do sporu s ministerstvom vnútra, ktorý ich postavil mimo službu a oni sa domáhali ochrany pred ústavným súdom, ktorý jasne skonštatoval, že inštitút chráneného oznamovateľa nemá slúžiť podozrivým osobám, teda páchateľom trestnej činnosti,“ vysvetľoval Para.
„Dnes, z hľadiska toho, čo skonštatoval mestský súd Bratislava I, že sú tzv. čurillovci dôvodne podozriví z trestnej činnosti a ich konanie je spôsobilé naplniť znaky trestného činu zneužívania právomoci, sa javí úplne absurdné, že oni požívajú ochranu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý vedie Zuzana Dlugošová,“ poznamenal ďalej advokát.
Podľa Paru Dlugošová by mala vážiť svoje mediálne výstupy vzhľadom na to, že je celkom evidentné, že čurillovci zneužili tento inštitút. „Oni podali 2.10.2023 trestné oznámenie, ktoré je celkom jasne účelové, dokonca ho podali proti mne ako proti fyzickej osobe (nie som žiadny ich zamestnávateľ, nemám na ich výkon funkcie žiaden dosah), napriek tomu tým trestným oznámením na moju osobu, a ktoré sa samozrejme nepotvrdilo, a ktoré je absolútne vymyslené a je to krivé obvinenie moje osoby; na základe toho získali túto ochranu,“ vysvetľoval Para.
Tím policajnej inšpekcie Oblúk bol zriadený účelovo, podľa Čurillu mal diskreditovať svedkov a znemožniť vyšetrovanie – VIDEO
Doplnil, že ochranu čurillovcom priznal im blízky človek – prokurátor Matúš Harkabus a tiež prokurátor Michal Šúrek. „Na to by sa mala generálna prokuratúra práve po rozhodnutí mestského súdu, že sú dôvodne podozriví zo spáchania trestného činu, pozrieť,“ myslí si Para.
„Hovorí sa o tom, že čurillovci ako chránení oznamovatelia by sa mali vrátiť do policajného zboru, pričom sú dôvodne podozriví, že zneužívali právomoc tak vážnym spôsobom, že sa snažili zabrániť legálnemu, čestnému, objektívnemu vyšetrovaniu manipulácie kajúcnikov zo strany Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ). Je preto absurdné, že o takýchto ľuďoch sa hovorí ako o čestných vyšetrovateľoch,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Čurillovci a spriaznené médiá
V súvislosti so správou, že bratislavský mestský súd odmietol obžalobu podanú na čurillovcov zanikli informácie, že bol tam preukázaný trestný čin a viaceré médiá správu oslavovali ako víťazstvo odstavených policajtov.
„Treba si uvedomiť, že v minulosti práve zo spisov, ktoré viedli čurillovci unikali informácie spriazneným médiám. Bola zverejnená informácia, že si už robili kávičku keď mal byť zatýkaný Tibor Gašpar. Máme informácie o tom ako Hamran zneužil svoje postavenie – to vypovedal priamo Čurilla – a žiadal, aby Lynx komando predvádzalo Tibora Gašpara, čo bolo nezvyčajné, len aby urobil show pre tieto médiá,“ uviedol Para.
Šutaj Eštok neuspel ani na Ústavnom súde, čurillovcom sa musí ospravedlniť a zaplatiť im odškodné
V tejto súvislosti pripomenul aj prípad kontroverzného zásahu v Digital Parku. „To spôsobili až paródiu, keď sa nezmestili do dverí a do výťahu a skutočne až zneuctili zásahové jednotky takýmto absurdným spôsobom,“ skonštatoval Para.
Podľa Paru servilnosť a ústretovosť voči médiám, či už ide o úniky z poľovníckej chaty alebo z vyšetrovacích spisov, prispeli k tomu, že médiá týchto policajtov kryli. „Tie médiá dnes nemôžu priznať, že kryli páchateľov trestnej činnosti, preto oni dnes aj toto mimoriadne vážne konštatovanie bratislavského mestského súdu o tom, že čurillovci sú dôvodne podozriví z vážneho spáchania trestného činu, budú zamlčovať,“ zopakoval Para.
Očistec ide pred súd
Najvyšší súd SR v decembri 2025 definitívne odmietol snahy obhajoby o zastavenie procesu v kauze Očistec. Niekdajšia Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta Tibora Gašpara. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra.
„Rozhodne je poľutovaniahodné, že Tibor Gašpar musí čeliť takému zneužívaniu právomocí, aké sa udialo v kauze Očistec,“ hovorí advokát Para.
„To, že sa opozícia teší na to pojednávanie je v podstate preto, lebo vyrobili z trestného konania estrádu. Spomeňme si na pexesá, a ako Matovič hovoril, že treba šúchať nohami kým príde NAKA. Proste vytvorili účelové konanie, ktoré oni ani nemajú záujem, že dôjsť k nejakému spravodlivému výsledku…Oni majú záujem čiastočné dôkazy nechať uniknúť z tohto konania a zneužiť to na politický zápas,“ hovorí Para. Zdôraznil, že aj napriek tomu konanie ustoja a vyhrajú.
Števulová obvinila Gašpara z konfliktu záujmov, zmeny Trestného poriadku označila za účelové
Trestný právnik hovoril zároveň aj tom, prečo je kauza Očistec tak spolitizovaná. „Kauza Očistec je spolitizovaná, nakoľko odkláňa pozornosť od podstatných tém a bola vytvorená bývalou vládou, ktorá je momentálne v opozícii a nevie uchopiť politický zápas so stranou Smer v nejakej férovej rovine, kde by vytvárala témy,“ myslí si Para.
Opozícia podľa jeho slov spája kauzu Očistec predovšetkým s menom Tibora Gašpara, lebo je to pre nich politicky atraktívne a rýchly marketing, keď v každej diskusnej relácii môžu povedať na podpredsedu parlamentu, že je obžalovaný. „Smer má skúsených politikov, má témy, dokáže určovať pulz tých tém, a diktovať tým aj určité politické tempo. Opozícia nevie stíhať Roberta Fica a ľudí v čele Smeru, preto spolitizujú kauzy či sa uchyľujú k únikom zo spisov,“ uzavrel Para.