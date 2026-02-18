Transparentnosť mimovládok je po rozhodnutí Ústavného súdu opäť témou, vláda poverila viaceré inštitúcie kontrolami

Prednostovia okresných úradov majú priebežne zabezpečovať kontroly týchto organizácií so zameraním sa na dodržiavanie zákonných podmienok ich činnosti.
VLÁDA: Vyjadrenia po Bezpečnostnej rade SR
Zľava: Minister spravodlivosti Boris Susko, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši, minister financií Ladislav Kamenický, ministerka hospodárstva SR Denisa Saková, premiér SR Róbert Fico, podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, minister vnútra SR Matúš Štuaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šasko, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, ministerka kultúry SR Matina Šimkovičová, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker a minister obrany SR Robert Kaliňák počas tlačovej konferencie po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR v priestoroch Úradu vlády (ÚV SR). Bratislava, 23. január 2025. Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor
Vláda v stredu na svojom zasadnutí zobrala na vedomie nález Ústavného súdu SR k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Zároveň schválila uznesenie k návrhu na zvýšenie účinnosti kontrolnej činnosti „s ohľadom na zvýšenie transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií a ich činnosti“. Povinnosti vo vzťahu ku kontrole mimovládok uložil kabinet na návrh premiéra Roberta Fica celému radu predstaviteľov verejnej správy.

Kontroly na viacerých úrovniach

Ďalšie kontroly majú realizovať Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad na ochranu osobných údajov. Členovia vlády aj predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú priebežne kontrolovať použitie verejných prostriedkov poskytnutých mimovládnym neziskovým organizáciám z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, robiť vnútorný audit v mimovládkach a o výsledkoch každoročne do 31. augusta informovať úrad vlády. Vedúci úradu vlády má každoročne do 31. októbra predkladať na rokovanie vlády súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol mimovládnych neziskových organizácií.

Odporúčanie pre Najvyšší kontrolný úrad

Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu vládny kabinet v schválenom uznesení odporučil vykonať kontrolu hospodárenia mimovládok s verejnými prostriedkami.

Fico návrh odôvodňuje tým, že Ústavný súd SR svojím nálezom „prakticky zablokoval možnosť zvýšenia transparentnosti financovania a ďalšieho fungovania mimovládnych neziskových organizácií“. Keďže z vládneho auditu vybraných mimovládnych neziskových organizácií podľa neho vyplývajú nedostatky pri čerpaní verejných prostriedkov, navrhol, aby príslušné štátne orgány využili všetky existujúce zákonné kontrolné mechanizmy a posvietili si na dodržiavanie zákonných podmienok ich činnosti, financovania a hospodárenia.

Ústavný súd sa v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou verejného ochrancu práv o protiústavnosti novely o mimovládkach. Nález bol zverejnený v Zbierke zákonov 4. februára. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil súd za neprípustný zásah do práva na súkromie.

Mimovládne organizácie už nemusia vypracovať výkazy a prehľady o menách a priezviskách osôb, ktoré prispeli na ich činnosť. Rovnako nemusia vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Neuplatňuje sa ani kumulácia príjmov a funkcie štatutárov organizácii.

