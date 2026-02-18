Transparentnosť mimovládok je po rozhodnutí Ústavného súdu opäť témou, vláda poverila viaceré inštitúcie kontrolami

Vláda v stredu na svojom zasadnutí zobrala na vedomie nález Ústavného súdu SR k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Zároveň schválila uznesenie k návrhu na zvýšenie účinnosti kontrolnej činnosti „s ohľadom na zvýšenie transparentnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií a ich činnosti“. Povinnosti vo vzťahu ku kontrole mimovládok uložil kabinet na návrh premiéra Roberta Fica celému radu predstaviteľov verejnej správy.
Kontroly na viacerých úrovniach
Prednostovia okresných úradov majú priebežne zabezpečovať kontroly týchto organizácií so zameraním sa na dodržiavanie zákonných podmienok ich činnosti, Finančná správa SR má robiť finančné a daňové kontroly,Národný inšpektorát práce zas kontroly so zameraním na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Ústavný súd dal ombudsmanovi Dobrovodskému za pravdu, mimovládky už nemusia uplatňovať protiústavné normy
Ďalšie kontroly majú realizovať Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad na ochranu osobných údajov. Členovia vlády aj predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú priebežne kontrolovať použitie verejných prostriedkov poskytnutých mimovládnym neziskovým organizáciám z rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, robiť vnútorný audit v mimovládkach a o výsledkoch každoročne do 31. augusta informovať úrad vlády. Vedúci úradu vlády má každoročne do 31. októbra predkladať na rokovanie vlády súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol mimovládnych neziskových organizácií.
Odporúčanie pre Najvyšší kontrolný úrad
Predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu vládny kabinet v schválenom uznesení odporučil vykonať kontrolu hospodárenia mimovládok s verejnými prostriedkami.
Fico návrh odôvodňuje tým, že Ústavný súd SR svojím nálezom „prakticky zablokoval možnosť zvýšenia transparentnosti financovania a ďalšieho fungovania mimovládnych neziskových organizácií“. Keďže z vládneho auditu vybraných mimovládnych neziskových organizácií podľa neho vyplývajú nedostatky pri čerpaní verejných prostriedkov, navrhol, aby príslušné štátne orgány využili všetky existujúce zákonné kontrolné mechanizmy a posvietili si na dodržiavanie zákonných podmienok ich činnosti, financovania a hospodárenia.
Komora mimovládok odmieta medializovanie neukončených auditov, štát prezentuje výsledky zavádzajúco a účelovo
Ústavný súd sa v celom rozsahu stotožnil s argumentáciou verejného ochrancu práv o protiústavnosti novely o mimovládkach. Nález bol zverejnený v Zbierke zákonov 4. februára. Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil súd za neprípustný zásah do práva na súkromie.
Mimovládne organizácie už nemusia vypracovať výkazy a prehľady o menách a priezviskách osôb, ktoré prispeli na ich činnosť. Rovnako nemusia vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Neuplatňuje sa ani kumulácia príjmov a funkcie štatutárov organizácii.