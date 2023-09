Kaliňák to s Matovičom podľa Ódora prepískli. Najskôr sa im diskutovať nechce a potom je divadelné predstavenie

Roztržka medzi bývalým premiérom a exministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO a priatelia) a bývalým vicepremiérom a exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) podľa povereného predsedu vlády Ľudovíta Ódora ukazuje, že 1. októbra sa môžeme zobudiť do sveta, kde bude nejaká banánová republika, ktorá bude založená na nenávisti, fyzických útokoch a vykrikovaní.

Cirkus nie je naša budúcnosť

„Naozaj toto chceme, toto naozaj chceme ukazovať deťom, budúcim generáciám, že chceme žiť v takejto krajine?“ pýtal sa po stredajšom rokovaní vlády poverený premiér.

Ódor sa obrátil na tých, ktorí prídu voliť v parlamentných voľbách, aby dobre zvážili, akú krajinu chceme odovzdať budúcim generáciám.

„Ja osobne si nemyslím, že nenávisť, hulvátstvo, cirkus, že to je niečo, čo je naša budúcnosť. Naša budúcnosť by mala byť úplne niekde inde,“ vyjadril sa šéf vládneho kabinetu. Pripomenul, že včera predstavil plán na udržanie i prilákanie talentov na Slovensko. Toto sú podľa neho témy.

„Ale ten cirkus, no nech sa na mňa nikto nehnevá, ale to podľa mňa sme už výrazne prepískli a mali by sme povedať – stop!, stačilo!, a hľadať úplne iný spôsob komunikácie, iný spôsob hľadania riešení,“ myslí si Ódor.

Schôdzu sa im otvoriť nechcelo

Pripomenul i to, že predstavitelia politických strán zastúpených v zákonodarnom zbore mali možnosť urobiť niečo v prospech pediatrov či pre riešenie migrácie.

„Ani len otvoriť schôdzu, ani len diskutovať o tej téme sa nechcelo, a potom máme divadelné predstavenia po celej republike. Toto nie je budúcnosť, ktorá je pre mňa akceptovateľná,“ povedal Ódor.

Predseda vlády na margo konfliktu poznamenal, že hoci to bolo blízko, našťastie to nemal v priamom prenose, keďže prebiehalo rokovanie vlády. Ódor sa nechcel vyjadriť k miere zavinenia konfliktu.

„Tým, že som to ani len nevidel, tak neviem sa zahrať na rozhodcu ani na bodovanie. Podľa mňa je to tak smutné, že keby som o tom nejako obšírnejšie rozprával, tak by som len pridal vážnosť tej téme, ktorú by som najradšej nevidel a nechcel o tom ani počuť do konca nášho mandátu,“ zakončil predseda vlády.