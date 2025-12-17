K stredajšiemu rastu akciových trhov sa pripojila aj ropa po Trumpovom oznámení blokády venezuelských tankerov

Akciové trhy v stredu prevažne rástli, hoci nové údaje z amerického trhu práce len málo podporili očakávania ďalšieho zníženia úrokových sadzieb budúci mesiac. Ceny ropy vzrástli po tom, čo prezidentDonald Trump nariadil blokádu všetkých „sankcionovaných“ venezuelských tankerov.
Predstavitelia amerického Federálneho rezervného systému (Fed) naznačili, že štvrté zníženie sadzieb za sebou je nepravdepodobné, čo spolu s obavami z nadhodnotených technologických akcií a vysokých výdavkov na AI tlmí náladu investorov.
Rekordná nezamestnanosť
Pozornosť sa sústredila na oneskorené údaje o platoch v americkom nepoľnohospodárskom sektore, ktoré ukázali, že miera nezamestnanosti v novembri stúpla na štvorročné maximum 4,6 percenta. Októbrový pokles pracovných miest o 105‑tisíc však analytici pripisujú dlhému vládnemu „shutdownu“, pričom mnohí zamestnanci by sa mali vrátiť. V novembri pribudlo asi 64‑tisíc nových pracovných miest, teda viac než sa čakalo.
Koniec vládneho „shutdownu“ v USA. Trump označil dohodu za „veľmi dobrú“
Údaje podľa analytikov výrazne nezmenili očakávania ohľadom úrokových sadzieb; trhy počítajú približne s 20‑percentnou pravdepodobnosťou januárového zníženia. Podľa ekonóma Taylora Nugenta rast nezamestnanosti síce podporuje obavy Fedu o trh práce, no „nie je pravdepodobné, že by to stačilo na ďalšie uvoľnenie politiky“.
Na Wall Street investori údaje prevažne ignorovali, keďže pretrvávajú obavy, že dvojročný technologický ošiaľ zašiel príliš ďaleko a investície do umelej inteligencie nemusia priniesť rýchle výnosy.
Zmiešaný vývoj v Ázii, ropa rástla
Ázijské trhy po slabom začiatku týždňa kolísali. Tokio, Hongkong, Šanghaj, Soul, Manila, Bangkok a Jakarta rástli, zatiaľ čo Sydney, Singapur, Tchaj‑pej, Bombaj a Wellington klesli. V Európe Londýn posilnil po rýchlejšom spomalení inflácie v novembri, mierne rástli aj Paríž a Frankfurt nad Mohanom.
Ceny ropy vzrástli o viac než percento po tom, čo Trump na platforme Truth Social oznámil, že nariaďuje „úplnú a totálnu blokádu všetkých sankcionovaných tankerov smerujúcich do a z Venezuely“.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, si polepšila o 1,5 % na 59,81 USD za barel.