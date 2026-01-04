Juventus Turín doma len remizoval s Lecce, Kanaďan David nepremenil penaltu - VIDEO

Taliansky futbalový klub Juventus Turín nezvládol záver sobotňajšieho domáceho ligového duelu proti poslednému tímu tabuľky Serie A a s hráčmi US Lecce len remizoval 1:1. „Stará dáma“ mala šancu na tri body, no v 66. minúte nepremenil pokutový kop kanadský útočník Jonathan David.
Chcel napodobniť Antonína Panenku z finále ME 1976, ale jeho pokus zneškodnil brankár Wladimiro Falcone. Tréner Luciano Spalletti napriek nepremenenej penalte pochválil svojho hráča za odvahu a charakterný pokus.
„Je jedným z našich exekútorov penált, kope ich dobre. Ukázal, že má charakter na streľbu do stredu a urobil, čo musel,“ povedal Spalletti na obranu svojho útočníka.
Juventus je po sobote štvrtý a na vedúci AC Miláno stráca päť bodov, pričom má na svojom konte o jeden duel viac ako tomto zápase zaostáva v tabuľke za vedúcim AC Milánom o päť bodov a má odohraný o zápas viac ako „rossoneri“, ktorí zvíťazili na pôde Cagliari 1:0.
Inter Miláno v nedeľu hostí Bolognu a môže sa vrátiť na čelo tabuľky o bod pred AC, ak získa všetky tri body.