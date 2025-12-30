Kouč Lazia Rím podstúpil operáciu srdca. Vráti sa ešte Sarri na lavičku Rimanov?

Tréner talianskeho futbalového klubu Lazio Rím podstúpil úspešnú operáciu srdca pre nepravidelný srdcový rytmus. Klub uviedol, že zákrok bol úspešný a 66-ročný kouč Maurizio Sarri sa v najbližších dňoch vráti k svojim povinnostiam.
Sarri sa v lete vrátil do Lazia po rezignácii Marca Baroniho. Klub viedol od roku 2021 do marca 2024 a v roku 2023 doviedol Lazio na druhé miesto v tabuľke Serie A.
Sarri je známy ako vášnivý fajčiar. Ako tréner dosiahol významné úspechy vrátane postupu Empoli do Serie A v roku 2014, dvoch druhých miest s Neapolom, triumfu v Európskej lige s FC Chelsea v roku 2019 a titulu v Serie A s Juventusom Turín v roku 2020.
Lazio je v domácej lige momentálne ôsme s 24 bodmi po 17 zápasoch.