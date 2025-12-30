Kouč Lazia Rím podstúpil operáciu srdca. Vráti sa ešte Sarri na lavičku Rimanov?

Maurizio Sarri trpel nepravidelným srdcovým rytmom.
Maurizio Sarri
Tréner Maurizio Sarri na lavičke Juventusu Turín. Foto: archívne, SITA/AP
Tréner talianskeho futbalového klubu Lazio Rím podstúpil úspešnú operáciu srdca pre nepravidelný srdcový rytmus. Klub uviedol, že zákrok bol úspešný a 66-ročný kouč Maurizio Sarri sa v najbližších dňoch vráti k svojim povinnostiam.

Sarri sa v lete vrátil do Lazia po rezignácii Marca Baroniho. Klub viedol od roku 2021 do marca 2024 a v roku 2023 doviedol Lazio na druhé miesto v tabuľke Serie A.

Sarri je známy ako vášnivý fajčiar. Ako tréner dosiahol významné úspechy vrátane postupu Empoli do Serie A v roku 2014, dvoch druhých miest s Neapolom, triumfu v Európskej lige s FC Chelsea v roku 2019 a titulu v Serie A s Juventusom Turín v roku 2020.

Lazio je v domácej lige momentálne ôsme s 24 bodmi po 17 zápasoch.

