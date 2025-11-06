Jurík: Môže tu po voľbách prísť vláda extrémistov a to by sme nemali dovoliť - ROZHOVOR

Zatiaľ je podľa poslankyne za Progresívne SlovenskoBeáty Jurík predčasné hovoriť s kým by sa šlo do koalície po voľbách. V rozhovore pre agentúru SITA uviedla, že všetky opozičné strany by stále mali poukazovať na to, že existuje alternatíva voči vláde Roberta Fica.
„My to robíme teda s našimi partnermi z SaS, z Demokratov a tiež aj z KDH, aj keď teda po tom prijatí ústavy prechádzame určitou formou krízy. Je potrebné si to priznať. A toto sú jednoducho naši partneri, s ktorými si vieme predstaviť na tých základných pilieroch politík, postaviť stabilnú vládu, stabilnú alternatívu voči Robertovi Ficovi,“ konštatovala Beáta Jurík.
Priamo neodpovedala na otázku či treba úplne vylúčiť spoluprácu s Igorom Matovičom. „Máme k tomu stanovisko, ktoré je jasné, hlavne od toho momentu, keď sa prijala ústava a keď poslanci z Hnutia Slovensko zahlasovali za. Ja si myslím, že veľa sa fokusujeme na to, že práve Kresťanskodemokratické hnutie hlasovalo vtedy za návrh Roberta Fica, ale vidím tam veľký rozdiel, že oni aspoň išli v podstate s kožou na trh, že úprimne povedali, toľko poslancov ide hlasovať a toľko nie. Veľmi ma mrzí všetko to verbálne násilie a vyhrážky, ktoré si zažili František Mikloško a František Majerský za to, že jasne komunikovali, že oni s Ficom hlasovať nebudú. A naopak dvaja poslanci z Hnutia Slovensko sa celý čas tvárili, že s Ficom nikdy a nakoniec zahlasovali za… Toto si myslím, že je niečo, čo je neodpustiteľné,“ uviedla Jurík.
Podľa nej však sa netreba sústrediť iba na opozíciu, ale aj na Fica, a opýtať sa ho s kým by on vládol po voľbách. „Mňa by tak veľmi zaujímalo, keď stále sa rozprávame o tom, že aká je teda tá alternatíva voči Robertovi Ficovi, že čo ak tu bude predsa len Robert Fico, tak s kým pôjde vládnuť. A jemu túto otázku nikto nekladie? Mala by sa ešte viac hlásiť strana Hlas-SD, že čo teda s Republikou, lebo oni sa tvária, že s extrémom nie, lebo oni sú nejakí proeurópski ladení, no zatiaľ to neukázali veľmi ani v tom parlamente, ani vo vláde, keď sa práve prijímali rôzne zákony, ktoré sú priamo v rozpore s právom EÚ, tak nevedeli sa tomu postaviť, nevedeli sa postaviť ani tým cestám Roberta Fica do Moskvy a podobne. No ale išli by vládnuť s Republikou? Išli by vládnuť s novými stranami, ktoré sú možno tiež nejaké populistické alebo extrémistické? Mňa to tiež zaujíma, že ak tu nie je taká alternatíva, alebo ak neveríme inej alternatíve voči Robertovi Ficovi, tak aká bude piata vláda Roberta Fica? Ja si myslím, že to bude vláda extrémistov a toto by sme nemali dovoliť,“ konštatovala v rozhovore pre agentúru SITA.
Jurík okrem iného hovorila aj o:
- problémoch s nárastom kriminality v obciach,
- či nám môže EÚ ukrátiť prostriedky,
- energopomoci, ktorá sa bude musieť financovať z rozpočtu a nie z európskych peňazí,
- právach žien na Slovensku.