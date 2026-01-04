Joshua sa po tragickej smrti priateľov v Nigérii vrátil do Veľkej Británie

Bývalý šampión v ťažkej váhe Anthony Joshua sa musí vyrovnať s tragédiou.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Anthony Joshua
Britský boxer Anthony Joshua po víťaznom súboji na Jakeom Paulom v decembri 2025. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Box Box z lokality Veľká Británia

Bývalý majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua sa po tragickej autonehode v Nigérii vrátil do Veľkej Británie. Pri spomenutom incidente zahynuli jeho dvaja blízki priatelia.

Britský boxer pristál v piatok večer na londýnskom letisku Stansted v súkromnom lietadle. Jeho návrat nasledoval po tom, čo nigérijská polícia obvinila 46-ročného vodiča vozidla Adeniyiho Mobolaji Kayodeho z „nebezpečnej jazdy, ktorou spôsobil smrť“. Kayode sa má pred súd postaviť 20. januára.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kayode šoféroval Lexus, v ktorom cestoval Joshua aj členovia jeho tímu Latif Ayodele a Sina Ghami, na rušnej ceste medzi Lagosom a Ibadanom v juhozápadnej Nigérii, keď v pondelok vozidlo narazilo do stojaceho kamióna.

Podľa nigérijských policajných a štátnych úradov Ayodele a Ghami zomreli na mieste nehody, zatiaľ čo Joshua a Kayode utrpeli len ľahké zranenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Joshua bol hospitalizovaný a prepustený v stredu. Ghami bol dlhoročný kondičný tréner Joshuu, Ayodele mal byť jeho osobný tréner. Správy uvádzajú, že 36-ročný Joshua sa vrátil do Veľkej Británie ešte pred pohrebmi oboch svojich koučov.

Olympijský šampión z Londýna 2012 má korene v Nigérii, v Afrike bol na dovolenky po decembrovom víťazstve nad Jakeom Paulom.

Viac k osobe: Anthony JoshuaJake Paul
Okruhy tém: Autonehoda Ťažká váha
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk