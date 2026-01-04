Joshua sa po tragickej smrti priateľov v Nigérii vrátil do Veľkej Británie

Bývalý majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua sa po tragickej autonehode v Nigérii vrátil do Veľkej Británie. Pri spomenutom incidente zahynuli jeho dvaja blízki priatelia.
Boxerský šampión Joshua sa bol rozlúčiť s mŕtvymi kamarátmi
Britský boxer pristál v piatok večer na londýnskom letisku Stansted v súkromnom lietadle. Jeho návrat nasledoval po tom, čo nigérijská polícia obvinila 46-ročného vodiča vozidla Adeniyiho Mobolaji Kayodeho z „nebezpečnej jazdy, ktorou spôsobil smrť“. Kayode sa má pred súd postaviť 20. januára.
Kayode šoféroval Lexus, v ktorom cestoval Joshua aj členovia jeho tímu Latif Ayodele a Sina Ghami, na rušnej ceste medzi Lagosom a Ibadanom v juhozápadnej Nigérii, keď v pondelok vozidlo narazilo do stojaceho kamióna.
Podľa nigérijských policajných a štátnych úradov Ayodele a Ghami zomreli na mieste nehody, zatiaľ čo Joshua a Kayode utrpeli len ľahké zranenia.
Joshua bol hospitalizovaný a prepustený v stredu. Ghami bol dlhoročný kondičný tréner Joshuu, Ayodele mal byť jeho osobný tréner. Správy uvádzajú, že 36-ročný Joshua sa vrátil do Veľkej Británie ešte pred pohrebmi oboch svojich koučov.
Olympijský šampión z Londýna 2012 má korene v Nigérii, v Afrike bol na dovolenky po decembrovom víťazstve nad Jakeom Paulom.