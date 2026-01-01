Boxerský šampión Joshua sa bol rouzlúčiť s mŕtvymi kamarátmi

Bývalý svetový šampión v boxe v ťažkej váhe Anthony Joshua bol v posledný deň kalendárneho roka prepustený z nemocnice v nigérijskom Lagose po vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia.
Potvrdili to predstavitelia regionálnej vlády Nigérie a informoval web ORF.
Vo vyhlásení sa uvádza, že známy športovec bol hlboko zarmútený stratou dvoch blízkych priateľov a navštívil pohrebný ústav v Lagose spoločne so svojou matkou, aby im vzdali úctu pred poslednou cestou. Informoval o tom aj web ORF.
Šiel navštíviť matku
Tridsaťšesťročný Joshua bol v pondelok účastníkom vážnej dopravnej nehody. Utrpel len ľahké zranenia, ale jeho osobný tréner a silový tréner zahynuli. Joshua vyrastal vo Veľkej Británii ako syn nigérijských imigrantov. Nehoda sa stala krátko pred Vianocami počas jeho cesty z Lagosu na návštevu svojej matky v Sagamu.
Podľa nigérijského denníka Punch došlo k zrážke Lexusu, v ktorom Joshua cestoval, s odstaveným vozidlom Mitsubushi Pajero. Polícia potvrdila portálu BBC.com, že Joshua bol účastníkom nehody, utrpel iba menšie zranenia a previezli ho do miestnej nemocnice.
Nebol v ohrození života
Olympijský šampión z Londýna 2012 v superťažkej váhe nebol v ohrození života. Joshua má korene v Nigérii, práve preto sa aktuálne zdržiava v tejto krajine.
„Anthony Joshua sedel za vodičom a vedľa neho bola ďalšia osoba. Vedľa vodiča sedel aj spolujazdec. V Lexuse, ktorý havaroval, boli dovedna štyria cestujúci. Ochranka športovca bola pred nehodou v ďalšom vozidle za nimi,“ uviedol očitý svedok nehody Adeniyi Orojo nigérijským novinárom.