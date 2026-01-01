Boxerský šampión Joshua sa bol rouzlúčiť s mŕtvymi kamarátmi

Anthonyho Joshuu už prepustili z nemocnice po nehode, pri ktorej prišli o život dvaja jeho tréneri.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Anthony Joshua, Andy Ruiz
Boxeri Andy Ruiz (vľavo) a Anthony Joshua pred vzájomným súbojom v saudsko-arabskom Rijáde. Foto: archívne, SITA/AP
Nigéria Box Box z lokality Nigéria

Bývalý svetový šampión v boxe v ťažkej váhe Anthony Joshua bol v posledný deň kalendárneho roka prepustený z nemocnice v nigérijskom Lagose po vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia.

Potvrdili to predstavitelia regionálnej vlády Nigérie a informoval web ORF.

Vo vyhlásení sa uvádza, že známy športovec bol hlboko zarmútený stratou dvoch blízkych priateľov a navštívil pohrebný ústav v Lagose spoločne so svojou matkou, aby im vzdali úctu pred poslednou cestou. Informoval o tom aj web ORF.

Šiel navštíviť matku

Tridsaťšesťročný Joshua bol v pondelok účastníkom vážnej dopravnej nehody. Utrpel len ľahké zranenia, ale jeho osobný tréner a silový tréner zahynuli. Joshua vyrastal vo Veľkej Británii ako syn nigérijských imigrantov. Nehoda sa stala krátko pred Vianocami počas jeho cesty z Lagosu na návštevu svojej matky v Sagamu.

Podľa nigérijského denníka Punch došlo k zrážke Lexusu, v ktorom Joshua cestoval, s odstaveným vozidlom Mitsubushi Pajero. Polícia potvrdila portálu BBC.com, že Joshua bol účastníkom nehody, utrpel iba menšie zranenia a previezli ho do miestnej nemocnice.

Nebol v ohrození života

Olympijský šampión z Londýna 2012 v superťažkej váhe nebol v ohrození života. Joshua má korene v Nigérii, práve preto sa aktuálne zdržiava v tejto krajine.

„Anthony Joshua sedel za vodičom a vedľa neho bola ďalšia osoba. Vedľa vodiča sedel aj spolujazdec. V Lexuse, ktorý havaroval, boli dovedna štyria cestujúci. Ochranka športovca bola pred nehodou v ďalšom vozidle za nimi,“ uviedol očitý svedok nehody Adeniyi Orojo nigérijským novinárom.

Viac k osobe: Anthony Joshua
Firmy a inštitúcie: BBC SportORF
Okruhy tém: Autonehoda ohrozenie života rozlúčka šampión Smrť Ťažká váha
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk