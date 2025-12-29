Joshua mal autonehodu v Nigérii. Ako je na tom bývalý svetový šampión v ťažkej váhe? - VIDEO

Bývalý svetový šampión v ťažkej váhe Anthony Joshua utrpel zranenia pri tragickej dopravnej nehode v Nigérii. Pri incidente na diaľnici Lagos-Ibadan zahynuli dve osoby.
Podľa nigérijského denníka Punch došlo k zrážke Lexusu, v ktorom Joshua cestoval, s odstaveným vozidlom Mitsubushi Pajero. Polícia potvrdila portálu BBC.com, že Joshua bol účastníkom nehody, utrpel iba menšie zranenia a previezli ho do miestnej nemocnice.
Olympijský šampión z Londýna 2012 tak nie je v ohrození života. Joshua má korene v Nigérii, práve preto sa aktuálne zdržiava v tejto krajine.
„Anthony Joshua sedel za vodičom a vedľa neho bola ďalšia osoba, vedľa vodiča sedel aj spolujazdec. V Lexuse, ktorý havaroval, tak boli dovedna štyria cestujúci. Ochranka športovca bola pred nehodou v ďalšom vozidle za nimi,“ uviedol očitý svedok nehody Adeniyi Orojo nigérijským novinárom. Polícia už začala s vyšetrovaním nehody.
„Môžem potvrdiť, že k nehode došlo a obeť bola prevezená do nemocnice,“ povedal miestny policajný komisár Lanre Ogunlowo. Polícia tiež smeruje do nemocnice, aby potvrdila počet obetí a zdravotný stav zranených osôb.
Anthony Joshua iba 5 dní pred Vianocami v americkom Miami knokautoval amerického youtubera aj boxera Jakea Paula v kontroverznom zápase podporenom streamovacou službou Netflix. Účastníci si rozdelili obrovskú odmenu 184 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 157 miliónov eur.
Predtým naposledy boxoval pred 15 mesiacmi a jeho zásahovosť bola 48 zo 146 úderov. Potvrdil svoju pozíciu elitného pästiara a pripravil pôdu pre ďalšie zaujímavé súboje v profesionálnom boxe.
Po zápase vyjadril pripravenosť zamerať sa na ďalší lukratívny súboj proti Tysonovi Furymu, ďalšiemu britskému bývalému šampiónovi, ktorý je plánovaný na budúci rok.