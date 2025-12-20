Joshua knokautoval Paula a nedopustil prekvapenie. Pravá ruka nakoniec našla svoj cieľ, vyhlásil - FOTO, VIDEO

Anthony Joshua zdolal Jakea Paula vo vyhrotenom zápase, ktorý vzbudil veľké emócie.
Bývalý svetový šampión v ťažkej váhe Brit Anthony Joshua v americkom Miami knokautoval amerického youtubera aj boxera Jakea Paula v kontroverznom zápase podporenom streamovacou službou Netflix. Účastníci si rozdelili obrovskú odmenu 184 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 157 miliónov eur.

Napriek výraznej fyzickej prevahe britského veľmajstra mal Joshua ťažké chvíle, kým v šiestom kole ukončil súboj proti menej skúsenému americkému súperov. Zápas často pripomínal frašku, keď Paul opakovane padal na zem a zároveň sa snažil chytať Joshuu za nohy, čo vyvolalo nespokojnosť aj u rozhodcu Christophera Younga.

S pribúdajúcimi kolami sa Joshua dostával do rytmu a v piatom kole dokázal Paulus dvakrát poslať na zem. V šiestom kole Brit pritlačil Američana do rohu a zásahom do brady ho definitívne „zlomil“, čím ukončil zápas.

„Nebol to najlepší výkon, ale konečným cieľom bolo dostať Paula, pritlačiť ho k zemi a zraniť ho. To bola moja taktika a na to som myslel. Trvalo to trochu dlhšie, ako som očakával, ale pravá ruka nakoniec našla svoj cieľ,“ priznal po zápase 36-ročný Joshua, ktorý tiež ocenil húževnatosť a odhodlanie súpera.

Paul, aj keď krvavý, vyjadril spokojnosť so svojím výkonom a avizoval návrat, s ambíciou získať svetový titul. Po súboji očakával, že má zlomenú čeľusť.

Súboj, ktorý bol súčasťou série populárnych zápasov medzi bývalými športovcami a internetovými hviezdami, vzbudil medzi boxerskou komunitou veľké rozhorčenie a obavy o Paulovo zdravie.

Duel ukázal výraznú disparitu medzi skúsenosťami a fyziognómiou oboch protagonistov, dlhodobý favorit Joshua využil svoje schopnosti na víťazstvo v osemkolovom dueli, ktorý sledovala široká divácka základňa.

Zápas mal za cieľ priniesť zábavu predovšetkým širokému publiku streamovacej služby, avšak vyvolal zároveň otázky o bezpečnosti a športovej úrovni takýchto exhibičných súbojov.

Joshua poslednýkrát boxoval pred 15 mesiacmi a jeho zásahovosť bola 48 zo 146 úderov, zatiaľ čo Paul úspešne zasadil súperovi iba 16 úderov. Anthony Joshua potvrdil svoju pozíciu elitného pästiara a pripravil pôdu pre ďalšie zaujímavé súboje v profesionálnom boxe.

Po zápase vyjadril pripravenosť zamerať sa na ďalší lukratívny súboj proti Tysonovi Furymu, ďalšiemu britskému bývalému šampiónovi, ktorý je plánovaný na budúci rok.

