Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu

Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu v boji proti rakovine prostaty, ktorú mu diagnostikovali v máji tohto roka. Informoval o tom v sobotu jeho hovorca.
„V rámci liečebného plánu na rakovinu prostaty momentálne prezident Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu,“ uviedol hovorca.
Diagnóza prišla po komplikáciách
Bidenovi, ktorý má 82 rokov, v máji diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Diagnóza prišla po tom, čo mal problémy s močením a lekári mu našli uzlík na prostate.
„Rakovina sa dotýka nás všetkých. Ako mnohí z vás, aj Jill a ja sme sa naučili, že sme najsilnejší v tých najťažších chvíľach,“ napísal vtedy Biden na sociálnej sieti X. „Ďakujeme za vašu lásku a podporu,“ dodal.
Zdravotný stav Bidena bol v centre pozornosti po vydaní knihy, ktorá opisovala jeho zhoršujúce sa zdravie počas kampane na druhé prezidentské obdobie v roku 2024. V júli minulého roka po neúspešnej debate s Donaldom TrumpomBiden oznámil, že sa vzdáva kandidatúry a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá však vo voľbách prehrala s Trumpom.
Rakovina prostaty je podľa neziskovej organizácie American Cancer Society najčastejším druhom rakoviny u mužov, najmä u starších mužov. Približne 80 percent mužov nad 80 rokov má v prostate niektoré rakovinové bunky. Hoci je pri včasnom odhalení dobre liečiteľná, je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov.
Hormonálna liečba je bežnou metódou, ktorá môže zmenšiť nádory a spomaliť rast rakoviny, no nie je liekom na úplné vyliečenie.