Jediný Slovák medzi trénerskou elitou v NHL verí, že Anaheim postúpi do play-off

V tretí súťažný deň nového ročníka NHL vstúpil do bojov už aj Anaheim. V jeho realizačnom tíme pôsobí ako tréner brankárov už druhú sezónu Peter Budaj.
Štyridsaťtriročný rodák z Banskej Bystrice, ktorý v profilige odchytal 368 zápasov v základnej časti, je jediný Slovák v trénerskom štábe v 32 tímoch NHL.
Radosť a zodpovednosť
„Nie je to stres, skôr radosť z toho, že sa už začína sezóna. Samozrejme, je to aj pocit zodpovednosti. Tešíme sa na to hráči aj tréneri. Máme mladé mužstvo a veľa talentu. Samozrejme, aj skúsenosť tam musí byť. Konečne chceme postúpiť do play-off,“ povedal Peter Budaj v rozhovore pre Rádio Slovensko ešte pred úvodným súbojom na ľade Seattlu (prehra 1:3).
Tri Stanley Cupy
Budaj v Anaheime spolupracuje s hlavným trénerom Joelom Quennevillom, ktorý v minulosti priviedol Chicago Blackhawks na čele s Mariánom Hossom k trom Stanleyho pohárom. Najvzácnejšiu klubovú trofej získal aj ako asistent v Colorade.
„Náš nový tréner je jeden z najlepších v histórii NHL, takže uvidíme, ako to pôjde. Snáď to pomôže,“ skonštatoval Budaj.
Prvý s víťaznou stovkou
Bývalý slovenský reprezentant a účastník dvoch zimných olympijských hier končil s kariérou v NHL v sezóne 2018/2019. Počas kariéry si obliekal dresy Colorada, Montrealu, Los Angeles a Tampy Bay a celkovo dosiahol 158 víťazstiev. Bol vôbec prvý slovenský brankár v NHL s viac než stovkou víťazných zápasov. Ako tréner pôsobil aj v nižšej zámorskej súťaži AHL, kým neprijal ponuku z najvyššej ligy z Anaheimu.
Pekný, ale nie úspešný
„V AHL hrajú hráči preto, aby sa dostali do NHL. V NHL hrajú preto, aby vyhrali Stanley Cup. To je ten rozdiel. e to tvrdý biznis, lebo každý chce víťaziť. Sú tam superhviezdy a najlepší hráči sveta, takže aj v tom je to iné v porovnaní s farmou. Ja mám za sebou prvý rok, bol pekný, nepostúpili sme do play-off, takže úspešný nebol,“ zhodnotil Budaj.
Psychicky náročné
Na klasickú otázku pre bývalého elitného športovca, ktorý sa posunul na trénerský post, či je náročnejšie trénovať alebo chytať, odpovedal:
„Trénovanie je iné v náročnosti po psychickej stránke. Človek sedí, pozerá sa na zápas a dúfa, že to dobre dopadne. Keď človek chytá, má to viac vo svojich rukách. Počas zápasov už ako tréner nič neurobím, svoje si odrobím počas tréningov.“
Chýba mu chytanie
Budaj tvrdí, že pokiaľ mu bude zdravie slúžiť, rád si ešte na seba navlečie brankársky výstroj, a pôjde na ľad s hráčmi.
„Stále ma to drží, lebo je úžasná vec. Chýba mi to. V minulej sezóne sa to raz stalo, keď chýbal brankár na tréningu a zaskočil som za neho,“ doplnil pre Rádio Slovensko.