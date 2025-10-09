Slafkovský zbieral strely, ale nie góly. Montreal hral dobre, no prehral v Toronte - VIDEO

Hokejisti Montrealu prehrali v úvodnom zápase novej sezóny NHL na ľade Toronta 2:5.
Juraj Slafkovský
Hráči Montrealu Lane Hutson (48) a Juraj Sláfkovský (20) počas zápasu proti Toronto Maple Leafs. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský hýril aktivitou v úvodnom zápase novej sezóny NHL. Krídelník prvého útoku Montrealu si v súboji na ľade Toronta pripísal šesť striel na bránku, ale ani jedna neskončila za chrbtom brankára Anthonyho Stolarza.

Slafkovský bol najčastejší strelec spomedzi všetkých aktérov na ľade aj všetkých štyroch zápasov stredajšieho programu druhého hracieho dňa novej sezóny. Montreal však prehral 2:5.

Smolný zápas

Montreal odohral v kanadskom derby v Scotiabank Arene smolný zápas. V každej z troch tretín bol o čosi útočnejší, domácich prestrieľal 31-27, ale rozhodujú góly. A tie strelili hostia len dva. Dve minúty pred koncom za stavu 2:3 z pohľadu Montrealu sa neujala ani Slafkovského šikovná strela z útočného kruhu, Stolarz ramenom vyrazil puk.

Členovia prvého útoku Canadiens (Caufield, Suzuki, Slafkovský) si pripísali celkovo 12 striel na bránku, ale žiadna nebola gólová. Naopak boli na ľade pri troch góloch Maple Leafs a zápas ukončili s tromi mínuskami. Košický rodák počas takmer 20 minút zaznamenal aj blok a dva bodyčeky.

 Venovali sa defenzíve

„Veľa času sme strávili v útočnom pásme, ale naše dobré zámery sa minuli účinku. Chýbala nám lepšia strelecká mentalita. Celkovo sa mi však naša hra páčila. Počas prípravného kempu sme viac pracovali na defenzívnej stránke našej hry, preto sa musíme prebudiť aj strelecky,“ vravel tréner Montrealu Martin St. Louis.

Pri víťaznom góle Toronta na 3:2 k jeho strelcovi Morganovi Riellymu nedostúpil Slafkovský. „Naša hra bola typická pre prvý zápas sezóny: raz dobre a potom zasa nie dobre. Dokázali sme sa však zomknúť a streliť potrebné góly. Tretia tretina bola najlepšia,“ skonštatival Rielly na webe NHL.

Desať víťazstiev za sebou

Ešte pár štatistík týkajúcich sa prvého zápasu sezóny. Auston Matthews skóroval po trinásty raz v úvodnom dueli nového ročníka, čím sa vyrovnal Alexandrovi Ovečkinovi.

Obaja sú v tejto štatistike lídri spomedzi aktívnych hráčov. Historicky sú na čele Dino Ciccarelli a Michel Goulet so 14 gólmi. Toronto vyhralo desiaty úvodný domáci zápas sezóny za sebou počnúc ročníkom 2016/2017. Historicky najlepší je v tomto smere Montreal, v rokoch 1953 – 1963 nenašiel v úvode sezóny premožiteľa 11-krát za sebou.

