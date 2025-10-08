Slovenský hokejista v Česku príde o časť platu za nafilmovaný pád

Slovenský hokejista vo farbách Komety Brno Kristián Pospíšil príde o 10% z mesačného platu v českej extralige.
Disciplinárna komisia mu uložila pokutu za nafilmovanie pádu v nedeľňajšom zápase Komety proti Karlovým Varom (3:1) v rámci 12. kola najvyššej hokejovej súťaže. O rozhodnutí informovala česká Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja na sociálnej platforme X.
Starší brat hráča Calgary Martina Pospíšila neprimerane reagoval v súboji s hokejistom Karlových Varov Dalimilom Mikyskom v 7. min zápasu. Po kontakte so súperom spadol a posunul bránkovú konštrukciu. Rozhodcovia následne vylúčili karlovarského obrancu na dve minúty za nedovolené bránenie. Ešte predtým slovenský reprezentant stihol otvoriť skóre zápasu.
„Hráč zneužil ľahký kontakt so súperom na to, aby teatrálne spadol na ľadovú plochu a tým sa snažil u rozhodcov vyvolať dojem nedovoleného zákroku,“ uviedla komisia v odôvodnení Pospíšilovho trestu, informoval o tom aj web hokej.cz.
Kristián Pospíšil má po 12 zápasoch českej extraligy na konte 6 bodov za 3 góly a 3 asistencie. Obhajcom titulu z Brna patrí v tabuľke tretie miesto o jeden bod za lídrom – Českými Budějovicami.