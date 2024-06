Jedinečný Pop-up Suggérer uchvátil Bratislavu

Bratislavské centrum sa premenilo na výkladnú skriňu slovenských návrhárov. Jedinečné podujatie Pop-up Suggérer predstavilo módu z tvorivej dielne miestnych umelcov v luxusnej atmosfére. Tretí ročník akcie mal za cieľ zvýšiť povedomie o slovenských talentoch a umení. Organizátori si uvedomujú, aké veľké množstvo talentov máme priamo na Slovensku. Za problém považujú nízke povedomie o týchto umelcoch a návrhároch – a práve to chcú týmto podujatím zmeniť.

„Chceli sme ukázať, že móda nie je len fast fashion, a že sa dá obliekať aj v rámci slovenskej tvorby. Je to veľké sústo, avšak som presvedčený, že sa nám to darí. Aj na na aktuálnom ročníku POP-UP SUGGÉRER vidíme, že záujem o slovenskú módu je evidentný a stále rastie,“ uviedol jeden z organizátorov podujatia, Marko Úradník.

Organizátori Pop-Up Suggérer Marko Úradník a Petra Maslo. Foto: Nicole Lieskovská

Podpora lokálnej módy a kreatívnej tvorby

„Naším hlavným cieľom je poskytovať priestor a podporu talentovaným slovenským dizajnérom, aby mohli prezentovať svoju tvorbu širokej verejnosti. Veríme, že slovenskí umelci, či už v oblasti módy alebo umenia, toho môžu veľa ponúknuť a ich talent a tvrdá práca si zaslúžia byť videné a ocenené,” hovorí organizátorka Pop-Up Suggérer Petra Maslo a dopĺňa, že myšlienkou podujatia je vytvárať príležitosti na to, aby ich diela mohli osloviť čo najviac ľudí. „Bola by totiž veľká škoda, keby ich výnimočné schopnosti a snaha zostali nepoznané. Našim poslaním je prispievať k tomu, aby sa ich tvorba dostala do povedomia a aby sme tak spoločne podporovali kultúrny rozvoj našej krajiny.”

Na podujatí sa predstavili známejší aj menej známi lokálni návrhári a značky. Foto: Nicole Lieskovská

Na podujatí sa predstavili známejší aj menej známi lokálni návrhári a značky. Lukáš Krnáč zaujal svojou udržateľnou módou a originálnym dizajnom, Veronika Lokajíčková očarila precíznym spracovaním materiálov. Petra Weinghart ukázala minimalistické, no detailne prepracované kúsky, zatiaľ čo Sophia Cakova, interdisciplinárna umelkyňa pôsobiaca v Londýne, odprezentovala spojenie fyziky a módy.

„Móda je pre mňa spôsob, ako vyjadriť svoj postoj k svetu. Vytváram kúsky, ktoré majú nielen estetickú hodnotu, ale aj príbeh a posolstvo. Pop-up Suggérer bol skvelou príležitosťou prezentovať moju tvorbu v jedinečnom prostredí,“ povedal módny návrhár Lukáš Krnáč.

Živá inštalácia prepojila kreácie návrhárov s elektrickým Porsche Taycan. Foto: Nicole Lieskovská

Nezabudnuteľné spojenie módnej inštalácie

Jedným z vrcholov večera bola živá inštalácia s modelkami, ktoré pózujú v modeloch od zúčastnených dizajnérov. Prepojenie živej inštalácie a elektrického modelu Porsche Taycan sa stalo stredobodom eventu.

Veľkú pozornosť návštevníkov vzbudilo aj vystúpenie známej speváčky Ronie. Tá sa svojou hudbou, charizmou a podmanivým hlasom postarala o nezabudnuteľnú atmosféru a výnimočný hudobný zážitok. Na hostí okrem prezentácie kúskov čakalo aj tanečné vystúpenie obohatené o svetelnú show, ktorá umocnila inovatívnu atmosféru večera.

Pozornosť návštevníkov vzbudilo aj vystúpenie známej speváčky Ronie. Foto: Nicole Lieskovská

Pop-up Suggérer by sa nemohol uskutočniť bez podpory partnerov z rôznych oblastí. Pop up sa konal pod hlavným partnerstvom spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia. Importér vozidiel Porsche na Slovensko, je hrdým partnerom podujatia Pop-up Suggérer. Spojenie módneho dizajnu súčasných slovenských návrhárov s najnovším modelom Porsche Taycan je plné výziev, aj vzájomného prepojenia. Ikonický dizajn je ten, ktorý utkvie v pamäti a zároveň je jasne rozpoznateľný vďaka špecifickému rukopisu značky. Taký je nový Porsche Taycan a tiež tvorba mladých slovenských dizajnérov.

Jedinečný event sa uskutočnil v príjemne ladenom interiéri prevádzky SKYTINA s výhľadom na veže projektu SKY PARK by Zaha Hadid. Event podporila aj módna značka pohodlnej modernej a zdravej obuvi Barebarics by BeLenka, výrobca štýlových barefoot tenisiek z prémiových materiálov so špeciálnou flexibilnou podrážkou.

Pop-Up Suggérer sa konal už po tretí krát. Foto: Nicole Lieskovská

Medzi ďalších partnerov patrí značka CareLab Divas, ktorá poskytuje inovatívne riešenia pre zdravie a krásu v podobe funkčných nápojov pre telo a myseľ. CrémeChic Patisserie ponúka delikátne a kreatívne dezerty. Limonády Limcha osviežili hostí prírodnými chuťami a originálnymi kombináciami. Realitná kancelária Dubai by Zu ponúka butikový prístup pri kúpe nehnuteľností v Dubaji. Podujatie podporila aj spoločnosť Goyart Design, ktorá zaujme svojím kreatívnym a moderným prístupom k zariadeniu kancelárskych priestorov, a 5 Star Offices, známa prémiovými kanceláriami na prestížnych bratislavských adresách. Ďalším partnerom je spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, špecializujúca sa na distribúciu a podporu predaja alkoholických aj nealkoholických nápojov. Zoznam partnerov uzatvára zubná klinika s prémiovou starostlivosťou Dent32 a spoločnosť MFTeam, zabezpečujúca komplexné klimatizačné riešenia.

