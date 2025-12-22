Keď nádej nezhasne ani po rokoch. Vianočný príbeh Alanka a výzva, ktorá dáva zmysel

Vianočné obdobie je časom, keď sa viac pozeráme okolo seba a uvedomujeme si, že nie všetky boje sa odohrávajú na očiach verejnosti.
Informačný servis
Informačný servis
3 min. čítania
Alanko_fotka_zbierka_6.jpg
Foto: ĽudiaĽuďom
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Niektoré prebiehajú potichu, v domácnostiach, kde sa dni a noci rátajú podľa zdravotných alarmov, nie podľa kalendára. Jedným z takýchto príbehov je aj príbeh 14-ročného Alana. Mladého chlapca, ktorého rodina sa už roky nevzdáva nádeje.

Alan sa narodil ako tretie dieťa rodičom Zore a Pavlovi. Od útleho detstva bolo zrejmé, že jeho vývin nebude jednoduchý. V troch rokoch sa u neho začala prejavovať vzácna genetická porucha DLG4, z ktorej vyplynula špecifická forma ťažkého autizmu, vážna neurologická aj metabolická porucha. Rodina postupne čelila bolestiam, regresiám, nevysvetliteľným reakciám organizmu a dlhému hľadaniu odpovedí. Napriek tomu držali spolu. A držia spolu dodnes.

Zlom nastal v roku 2020, keď mal Alan osem rokov. Nečakane sa ocitol v priamom ohrození života. Lekári mu diagnostikovali agresívny zhubný nádor na mozgu. Nasledovala operácia, 32 ožarovaní a liečba metastáz v mieche. Alan prežil, no po liečbe ostal v stave blízkom bdelej kóme. Prognózy boli kruté a vyhliadky neisté.

Alanko_fotka_zbierka_7.jpg
Foto: ĽudiaĽuďom

Alanova rodina sa však rozhodla, že sa nevzdá.

Už šiesty rok je Alan v trvalej domácej starostlivosti. Tá si vyžaduje nepretržitú prítomnosť rodičov. Vo dne aj v noci. Starostlivosť zahŕňa špeciálnu výživu, polohovanie, rehabilitáciu, odsávanie, výmenu kanýl, sledovanie prístrojov a okamžité reakcie na každý výkyv zdravotného stavu. Z rodičov sa stali zdravotníci, ošetrovatelia aj koordinátori liečby. Rodina funguje ako jeden tím – súdržná, odhodlaná a pripravená urobiť všetko preto, aby Alan dostal šancu.

A výsledky prichádzajú. Napriek vážnemu stavu Alan napreduje. Jeho svalstvo neatrofuje, dokáže udržať očný kontakt, reaguje na zvuky, má zachované reflexy a s pomocou rodiny a špeciálnej pedagogičky zvládne aj sed. Každý malý pokrok je dôkazom, že ich úsilie má zmysel.

Alanko_fotka_zbierka_8.jpg
Foto: ĽudiaĽuďom

Alanov stav si však vyžaduje nielen základnú starostlivosť, ale aj aktívne hľadanie liečby. Rodičia systematicky monitorujú jeho životné funkcie. Sledujú saturáciu, tep, dychovú frekvenciu a reakcie organizmu. Údaje spracúvajú pomocou softvéru, ktorý vytvoril Alanov otec, a konzultujú ich s lekármi, odborníkmi na bdelú kómu a výskumníkmi venujúcimi sa genetickej poruche DLG4. Rodina sa zároveň prepája s odbornými komunitami doma aj v zahraničí.

Práve vďaka podpore verejnosti sa v predchádzajúcej výzve podarilo zakúpiť prístroj na dlhodobé domáce EEG merania. Táto výzva bola vypublikovaná na portáli ĽudiaĽuďom.sk a znamenala zásadný zlom v Alanovej liečbe. EEG merania odhalili neurologickú poruchu, ktorá sa prejavovala najmä počas spánku – a dnes ju už lekári dokážu cielene liečiť. Aj to je dôkaz, že zmysluplná pomoc má reálny dopad.

Rodina sa o svoje skúsenosti a výsledky systematického zberu dát delí aj s ďalšími rodinami, ktoré doma ošetrujú ťažko choré deti. Vzniká tak sieť vzájomnej podpory, v ktorej sa poznatky a skúsenosti premieňajú na konkrétnu pomoc – nielen pre Alana, ale aj pre iných.

Alanko_fotka_zbierka_92.jpg
Foto: ĽudiaĽuďom

Liečba, výskum a domáce ošetrovateľské prostredie sú však dlhodobo finančne mimoriadne náročné. Rodičia sa o Alana starajú nepretržite, nemôžu pracovať naplno a štátna pomoc pokrýva len malú časť reálnych nákladov. Aj preto vznikla nová výzva zverejnená na portáli ĽudiaĽuďom.sk, ktorej cieľom je umožniť pokračovanie liečby, rehabilitácie a výskumu Alanovho vzácneho genetického ochorenia, neurologických a metabolických komplikácií, ako aj následkov liečby nádoru mozgu.

Vianoce sú o spolupatričnosti, o ochote podať pomocnú ruku a o viere, že spolu dokážeme viac. Alanova rodina robí maximum, čo je v ľudských silách. Teraz sa obracia na verejnosť s prosbou o podporu – nie ako náhradu vlastného úsilia, ale ako jeho pokračovanie.

Podporme Alanka prostredníctvom výzvy na portáli ĽudiaĽuďom.sk.
Každý príspevok pomáha udržať nádej, že Alanov príbeh bude pokračovať.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Ľudia ľuďomĽudiaĽuďom
Okruhy tém: Výzva Zbierka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk