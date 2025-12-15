V Košiciach v nedeľu zapálili v rámci židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji

Chanukija, teda osemramenný svietnik, je aj tento rok súčasťou výzdoby Košických rozprávkových Vianoc.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
V Košiciach v nedeľu (14. decembra) zapálili v rámci tradičného židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji. Mesto Košice priblížilo, že chanukija, teda osemramenný svietnik, je aj tento rok súčasťou výzdoby Košických rozprávkových Vianoc. Možno ho nájsť v Parku znamení, medzi Národným divadlom Košice a Immaculatou. Zapálená bola sviečka na pomocnom ramene šámes, a zároveň prvú sviečku na chanukiji.

„Chanuka, sviatok svetiel, nám každoročne pripomína silu viery, nádeje a vytrvalosti. Je sviatkom, ktorý spája ľudí a prináša do verejného priestoru pokojné posolstvo svetla aj v zimných dňoch. Podujatie pripravila Židovská náboženská obec Košice s podporou mesta Košice,“ uviedla samospráva a poďakovala všetkým, ktorí boli pri tom a spoločne otvorili osem dní Chanuky v Košiciach.

Mesto tiež uviedlo, že v týchto dňoch myslia aj na obete násilného útoku na židovskú komunitu v Sydney. Rodinám a blízkym vyjadrili úprimnú sústrasť.

