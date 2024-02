Fico je spokojný, že sa ÚŠP zruší. Dosiahol som, čo som potreboval dosiahnuť politicky, povedal (video)

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) je spokojný s tým, že Ústavný súd (ÚS) SR sa rozhodol nepozastaviť rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Pripomenul, že novela Trestného zákona, ktorú na ústavnom súde napadla ako prezidentka Zuzana Čaputová, tak aj dve skupiny poslancov, mala dve hlavné témy.

Semenište zla a nenávisti prestane existovať

Jednou z nich bolo rušenie ÚŠP, no nevie o tom, že by ÚS SR pozastavil účinnosť tejto časti novely Trestného zákona, a teda predmetný úrad by mal k 20. marcu zaniknúť, tak ako plánovali.

„Som spokojný, že Úrad špeciálnej prokuratúry, toto semenište zla a nenávisti, semenište porušovania ľudských práv, prestane 20. marca existovať,“ vyjadril sa na tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach.

Dodal, že sa tak napĺňa programové vyhlásenie vlády, kde tento zámer deklarovali. „Ja som spokojný. Ja som dosiahol, čo som ja potreboval dosiahnuť politicky,“ vyjadril sa.

ÚS SR sa podľa neho nevyjadril, že niečo je protiústavné, len pozastavil účinnosť a ide analyzovať obsah. Tým, že ústavný súd nepozastavil účinnosť rušenia ÚŠP, akoby podľa Fica validoval skrátené legislatívne konanie. „Ja som spokojný. Ako predseda vlády a ako predseda strany Smer-SD konštatujem, že sme dosiahli vážny politický cieľ. Zrušili sme ÚŠP,“ vyhlásil.

Zákon ešte nebol podpísaný ani zverejnený

Na margo reformy trestného práva poznamenal, že ak ÚS SR potrebuje nejaký čas na to, aby posúdil ústavnosť tejto časti novely Trestného zákona, tak „nech sa páči“. Zdôraznil, že pre neho bolo najpodstatnejšie zrušenie ÚŠP. „Ja nemám čo vyčítať ústavnému súdu,“ vyjadril sa Fico.

„Budem veľmi zvedavý na vysvetlenie ústavného súdu, prečo prelomil svoju vlastnú judikatúru a svoju vlastnú rozhodovaciu prax, keď sa rozhodol pozastaviť účinnosť nejakého zákona ešte predtým, ako ten zákon vôbec existuje,“ uviedol predseda vlády a podotkol, že predmetný zákon ešte nie je ani podpísaný a nebol zverejnený.

„Čiže ja som zvedavý na vysvetlenie ústavného súdu, prečo pod takýmto tlakom pracoval. Veď on toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti mohol urobiť kedykoľvek. O týždeň, o dva týždne, nič by sa nestalo, keby to urobil po tom, čo bol zákon publikovaný v Zbierke zákonov, ešte možno predtým, ako by nadobudol účinnosť,“ vraví predseda vlády. Inak ale podľa vlastných slov rozhodnutie ÚS SR víta.

Na súde chce prijať opatrenia

Fico tiež považuje za zvláštne, že túto informáciu sa dozvedeli z médií, najmä z médií, ktoré sú podľa neho nepriateľské k súčasnej vláde. V tomto kontexte si kladie otázku, aký tlak bol vyvíjaný na ústavný súd a ako je možné, že predmetné rozhodnutie sa objavilo v médiách a neboli o ňom informovaní primárne účastníci konania.

Premiér dodal, že ide o otázky, na ktoré, ako verí, bude predseda ÚS SR Ivan Fiačan odpovedať. Fico je toho názoru, že je na ústavnom súde potrebné prijať opatrenia.